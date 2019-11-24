Количество атак против меня возрастет, – помощник президента Ермак

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что против него в ближайшее время возрастет количество информационных атак. Причина в том, что он прилагает усилия для окончания войны.

Ермак утверждает, что "не удивляется" информационным атакам на него, об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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Он считает, что это "логичный шаг со стороны политиков, которые не хотят заканчивать войну".

В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней – как материально, так и политически, наращивая рейтинг,

– заявляет он.

Помощник Зеленского добавил, что "в ближайшее время количество информационных атак против него сильно увеличится". Ермак считает "причиной информационных атак является то, что он в составе команды президента прилагает много усилий для того, чтобы война была закончена".

Почему Ермак говорит об "информационных атаках" на него?

Журналисты обнародовали информацию о фирмах Ермака и его возможных связях с российскими олигархами, "приближенными к Путину".

Речь о фирмах ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М. Э. П.", данные о которых журналисты обнаружили в реестрах Министерства юстиции Украины.

Соучредителем фирм является российский бизнесмен Рахамим Эмануилов. Сообщается, что "Интерпромфинанс Украина" с 1999 года не показывала доходов.

Однако "М. Е. П." за 12 лет работы получила доходов на сумму почти 40 миллионов гривен. Обе фирмы пока не находятся в стадии закрытия.

Ермак пояснил, что "Интерпромфинанс-безопасность" зарегистрирована в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности не вела.

То есть еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как не имею и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность данного юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и из-за этого я все это время не имел возможности закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность",

– заявляет помощник Зеленского.

Разговор с Тейлором и обвинения в сторону Порошенко

В начале ноября во время закрытых показаний в Конгрессе поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе.

Так, бывший спецпредставитель США Курт Волкер встречался с Ермаком и внештатным советником Зеленского Игорем Новиковым. Во время встречи Ермак и Новиков показали на своих телефонах фотографии убитых или раненых на Донбассе родственников. По словам Тейлора, они сказали, что в этом виноват Порошенко.

Сам Ермак отрицал, что называл пятого президента Украины Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Он также заявил, что сам посол уже сделал заявление по этому поводу, указав, что за конфликт однозначно отвечает Россия, а не пятый президент Петр Порошенко.

Кроме того, он отрицал заявления журналиста о том, что его брат Денис вернулся из АТО и "остался невредимым".

Мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях как доброволец. В августе 2014 года он получил контузию, и до сих пор страдает от тяжелых мигреней и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения. Поэтому фраза журналистов Прямого канала о том, что он "остался невредим" является неправдой,

– подчеркнул он.

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Чем занимается помощник Зеленского Ермак?