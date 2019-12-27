Глава офісу Зеленського Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським, – розслідування

Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан таємно зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським та його бізнес-партнерами в закладі в центрі Києва.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший") у розслідуванні "Таємна вечеря".

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Увечері 25 грудня журналісти зафіксували автівку Андрія Богдана Tesla припаркованою поблизу п’ятизіркового готелю Premier Palace в центрі Києва. Вони помітили, як із будівлі вийшов його водій разом з охоронцем – останній раніше неодноразово супроводжував керівника ОП.

Згодом до ресторану готелю приїхав олігарх Ігор Коломойський.

А пізніше – і його бізнес-партнер і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч. Коли журналісти вирішили зайти до закладу, то побачили, що особистий охоронець керівника ОП і особистий охоронець олігарха очікують біля входу в окрему приватну кімнату ресторану – де і відбувалася зустріч.

Пізніше знімальній групі вдалось зафіксувати, як звідти вийшли представник неформальної групи "Приват" Михайло Кіперман, ексдепутат і товариш олігарха Євгеній Гєллєр, Тімур Міндіч і сам Ігор Коломойський. Коли учасники зустрічі покинули приміщення, журналісти виявили, що приватна кімната, де відбувалася зустріч – прохідна і має чорний вихід.

Крім того, в той же день, кількома годинами раніше "Схеми" також зафіксували, як Андрій Богдан у супроводі того ж охоронця поїхав з Банкової до ресторану на Печерську на зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим. Вони спілкувалися там близько години, а потім автівки Богдана й Коболєва послідовно залишили заклад.

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

Андрій Коболєв відмовився коментувати журналістам питання щодо вищезгаданої зустрічі та досягнутих на ній домовленостей. Андрій Богдан на питання журналістів не відповів.

Ігор Коломойський, у свою чергу, у коментарі "Схемам" заявив, що керівник ОП не був присутній на зустрічі в готелі Premier Palace. Водночас, він заперечив інформацію про те, що Богдан нібито віддалився від нього і заявив, що вони іноді зідзвонюються: "А чого б він віддалявся? Ми ж друзі. Він на службі. Ми не говоримо про його службу, про його державну роботу".

Крім того, Коломойський відзначив, що відчуває "об’єктивний тиск" на свій бізнес – але такий же, як і решта бізнесменів у країні. Разом з тим, він ухилився від питання, чи відчуває якийсь спротив з боку чинної влади: "Я можу вам сказати, що точно навмисно не заважає".

Олігарх також вчергове висловив сподівання, що він незабаром поверне собі "Приватбанк".

Дивіться відео з розслідування "Схем" про таємну зустріч Богдана і Коломойського:

Що відомо про попередні зустрічі Богдана з Коломойським

Ще під час президентської кампанії "Схеми" виявили, що Андрій Богдан, який на той час здійснював юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів від січня 2019 року літав з Києва до Тель-Авіва, де станом на той час мешкав Ігор Коломойський. А також розповіли, що напрямки перельотів Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання олігарха: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

Сам Богдан тоді відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва, посилаючись на те, що це "приватне життя". А Ігор Коломойський підтвердив "Схемам" у коментарі, що Андрій Богдан – його особистий адвокат.

Від червня 2017-го Ігор Коломойський постійно мешкав у Женеві, а у вересні 2018-го перебрався до ізраїльського міста Герцлія. А вже після обрання президентом Володимира Зеленського він повернувся в Україну.