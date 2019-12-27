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      Глава офиса Зеленского Богдан тайно встречался с олигархом Коломойским, – расследование

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      Коломойский тайно встречался с Богданом / radiosvoboda.org

      Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами в заведении в центре Киева.

      Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") в расследовании "Тайная вечеря".

      К теме: Коломойский не определяет политику Украины, – Богдан о связи с олигархом

      Вечером 25 декабря журналисты зафиксировали автомобиль Андрея Богдана Tesla припаркованным вблизи пятизвездочного отеля Premier Palace в центре Киева. Они заметили, как из здания вышел его водитель вместе с охранником – последний ранее неоднократно сопровождал руководителя ОП.

      Позже в ресторан отеля приехал олигарх Игорь Коломойский.

      А позже – и его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Когда журналисты решили зайти в заведение, то увидели, что личный охранник руководителя ОП и личный охранник олигарха ожидают у входа в отдельную частную комнату ресторана – где и проходила встреча.

      Позже съемочной группе удалось зафиксировать, как оттуда вышли представитель неформальной группы "Приват" Михаил Киперман, экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер, Тимур Миндич и сам Игорь Коломойский. Когда участники встречи покинули помещение, журналисты обнаружили, что частная комната, где происходила встреча – проходная и имеет черный выход.

      Кроме того, в тот же день, несколькими часами ранее "Схемы" также зафиксировали, как Андрей Богдан в сопровождении того же охранника поехал с Банковой в ресторан на Печерске на встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Они общались там около часа, а потом машины Богдана и Коболева последовательно покинули заведение.

      Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.

      Андрей Коболев отказался комментировать журналистам вопрос о вышеупомянутой встрече и достигнутых на ней договоренностях. Андрей Богдан на вопросы журналистов не ответил.

      Игорь Коломойский, в свою очередь, в комментарии "Схемам" заявил, что руководитель ОП не присутствовал на встрече в отеле Premier Palace. Вместе с тем он опроверг информацию о том, что Богдан якобы отдалился от него и заявил, что они иногда созваниваются: "А чего бы он отдалялся? Мы же друзья. Он на службе. Мы не говорим о его службе, о его государственной работе".

      Кроме того, Коломойский отметил, что чувствует "объективное давление" на свой бизнес – но такое же, как и остальные бизнесмены в стране. Вместе с тем, он уклонился от вопроса, чувствует ли какое-то сопротивление со стороны действующей власти: "Я могу вам сказать, что точно намеренно не мешает".

      Олигарх также в очередной раз выразил надежду, что он вскоре вернет себе "Приватбанк".

      Смотрите видео по расследованию "Схем" о тайной встрече Богдана и Коломойского:

      Что известно о предыдущих встречах Богдана с Коломойским

      Еще во время президентской кампании "Схемы" обнаружили, что Андрей Богдан, который в то время осуществлял юридическое сопровождение кампании команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, по меньшей мере пять раз с января 2019 года летал из Киева в Тель-Авив, где в то время жил Игорь Коломойский. А также рассказали, что направления перелетов Богдана менялись в соответствии с изменением места проживания олигарха: сначала была Швейцария, затем – Израиль.

      Сам Богдан тогда отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь". А Игорь Коломойский подтвердил "Схемам" в комментарии, что Андрей Богдан – его личный адвокат.

      С июня 2017 года Игорь Коломойский постоянно жил в Женеве, а в сентябре 2018-го перебрался в израильский город Герцлия. А уже после избрания президентом Владимира Зеленского он вернулся в Украину.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрій Коболев Приватбанк Андрей Богдан Игорь Коломойский Офіс Президента
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