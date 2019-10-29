У нас разные взгляды на события в Раде, – Богдан о своей связи с Коломойским
Глава Офиса Президента Андрей Богдан сказал, что сейчас иногда общается со своим бывшим клиентом, олигархом Игорем Коломойским.
В интервью "Украинской правде" он рассказал, что не может сказать, являются ли эти отношения напряженными.
К слову: Осень олигарха: Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"
"Да, у нас есть разные взгляды на разные события, которые происходят в парламенте, например. Порой наши взгляды совпадают", – пояснил Богдан.
Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский,
– подчеркнул глава Офиса Президента.
Он также отметил, что абстрагировались от вопросов относительно "Приватбанка".
"Я, да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", – добавил политик.
Что известно о деле "Приватбанка"?
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать наибольший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более чем 155 миллиардов гривен. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной.
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- В октябре хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. в деле о национализации.
- Судебные споры между экс-владельцами "Приватбанка" и государством идут как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях.
- Так, "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.