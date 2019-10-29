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      У нас разные взгляды на события в Раде, – Богдан о своей связи с Коломойским

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Getty images

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан сказал, что сейчас иногда общается со своим бывшим клиентом, олигархом Игорем Коломойским.

      В интервью "Украинской правде" он рассказал, что не может сказать, являются ли эти отношения напряженными.

      К слову: Осень олигарха: Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"

      "Да, у нас есть разные взгляды на разные события, которые происходят в парламенте, например. Порой наши взгляды совпадают", – пояснил Богдан.

      Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский,
      – подчеркнул глава Офиса Президента.

      Он также отметил, что абстрагировались от вопросов относительно "Приватбанка".

      "Я, да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", – добавил политик.

      Что известно о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать наибольший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более чем 155 миллиардов гривен. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной.
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • В октябре хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. в деле о национализации.
      • Судебные споры между экс-владельцами "Приватбанка" и государством идут как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях.
      • Так, "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
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      Теги: Новости Украины Слуга народа Приватбанк Офіс Президента Владимир Зеленский Андрей Богдан
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