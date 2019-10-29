У нас разные взгляды на события в Раде, – Богдан о своей связи с Коломойским

Глава Офиса Президента Андрей Богдан сказал, что сейчас иногда общается со своим бывшим клиентом, олигархом Игорем Коломойским.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, что не может сказать, являются ли эти отношения напряженными.

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"Да, у нас есть разные взгляды на разные события, которые происходят в парламенте, например. Порой наши взгляды совпадают", – пояснил Богдан.

Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Он также отметил, что абстрагировались от вопросов относительно "Приватбанка".

"Я, да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", – добавил политик.

Что известно о деле "Приватбанка"?