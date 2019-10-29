У нас різні погляди на події в Раді, – Богдан про свій зв'язок з Коломойським

Голова Офісу Президента Андрій Богдан сказав, що нині іноді спілкується зі своїм колишнім клієнтом олігархом Ігорем Коломойським.

В інтерв'ю "Українські правді" він розповів, що не може сказати, чи ці відносини є напруженими.

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"Так, у нас є різні погляди на різні події, які відбуваються в парламенті, наприклад. Деколи наші погляди співпадають", – пояснив Богдан.

Але в будь-якому випадку, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський,

– наголосив глава Офісу Президента.

Він також зазначив, що абстрагувалися від питаннь щодо "Приватбанку".

"Я, так, відмежувався від інформаційних потоків і не дотичний до прийняття будь-яких рішень по "Привату", – додав політик.

Що відомо про справу "Приватбанку"?