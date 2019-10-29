У нас різні погляди на події в Раді, – Богдан про свій зв'язок з Коломойським
Голова Офісу Президента Андрій Богдан сказав, що нині іноді спілкується зі своїм колишнім клієнтом олігархом Ігорем Коломойським.
В інтерв'ю "Українські правді" він розповів, що не може сказати, чи ці відносини є напруженими.
До слова: Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
"Так, у нас є різні погляди на різні події, які відбуваються в парламенті, наприклад. Деколи наші погляди співпадають", – пояснив Богдан.
Але в будь-якому випадку, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський,
– наголосив глава Офісу Президента.
Він також зазначив, що абстрагувалися від питаннь щодо "Приватбанку".
"Я, так, відмежувався від інформаційних потоків і не дотичний до прийняття будь-яких рішень по "Привату", – додав політик.
Що відомо про справу "Приватбанку"?
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною.
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- У жовтні господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. у справі про націоналізацію.
- Судові суперечки між ексвласниками "Приватбанку" та державою тривають як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях.
- Так, "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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