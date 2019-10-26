Осень олигарха:Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"

Октябрь стал решающим месяцем в скандальном деле "Приватбанка". Олигарху Игорю Коломойскому перестало "везти" в судах. А Банковая сделала неожиданное и многозначительное заявление. Что изменилось?

Какие бы ни были решения судов, мы считаем, нет никаких оснований для возврата государственной Приватбанка бывшим акционерам.

Таким заявлением на этой неделе Офис Президента поставил точку в истории вокруг "Привата", которая длилась несколько месяцев и сеяла страхи: мол, из-за договоренности Банковой с Коломойским страна останется без транша и все закончится дефолтом.

Точнее не точку, а три точки. Но кажется, что пока ренационализация "Привата", дефолт и конец света отменяются. Или по крайней мере, надолго откладываются.

Что же произошло?

Лондонская драма Коломойского

15 октября Коломойский проиграл в Апелляционном суде Лондона и Уэльса. Суд принял решение в пользу Украины, согласившись, что иск государственного банка теперь против олигарха таки могут рассматривать в Лондоне. А суды в Лондоне и суды в Киеве – это два разных вселенных.

В чем суть дела. В 2018 году Высокий суд Лондона отказал Украине в претензиях на то, чтобы иск национализированного банка и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова рассматривали именно в Англии. Государственный "Приватбанк" попытался оспорить это решение – и вот это ему удалось. Именно эту жалобу и удовлетворил окончательно 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса. Таким образом иск государственного банка против Коломойского будут рассматривать таки британские судьи.

Чего добивается государственный "Приватбанк". Банк требует через суд у бывших владельцев-олигархов компенсации за причиненный ему вред. Сумма значительная – 1,9 миллиарда долларов плюс проценты. Процентов на такую сумму, как сообщал сам банк, капает около 500 тысяч долларов в день! По состоянию на сейчас сумма компенсации уже выросла примерно до 3 миллиардов долларов. А по прогнозам, судебное разбирательство в Лондоне состоится не раньше 2021 года.

Решением Лондонского же суда до тех пор не будут снимать арест со всего имущества олигарха. Что не может не влиять на его образ жизни и не причинять дискомфорта. Поговаривают, что за гулянку в честь последнего дня рождения Игоря Валерьевича заплатила его сестра. А Апелляционный суд Англии и Уэльса, добавлю, еще и обязал бывших владельцев "Приватбанка" Коломойского и Боголюбова выплатить 10,9 миллиона фунтов стерлингов судебных расходов.

Суды в Украине – на паузе

Одновременно с проигрышем Коломойского в Лондоне украинские суды тоже взяли паузу – перестали штамповать решения в пользу олигарха. Формально произошло это вот почему.

17 октября Хозяйственный суд Киева вдруг приостановил рассмотрение дела, в рамках которого Коломойский и Ко требовали признать незаконным договор купли-продажи "Приватбанка" государством. Судья объяснил свое решение тем, что нет смысла рассматривать это дело, пока не будет окончательного решения по другому делу – где Коломойский требует признать незаконной саму национализацию банка. Когда это произойдет – неизвестно.

Происходило все это, напомню, на фоне вынесения в Лондоне вердикта не в пользу Коломойского.

Пожалуй, было бы бесстыдно принимать решение в пользу Коломойского о возвращении ему “Приватбанка” после новостей из Лондона. Британский суд является эталоном правосудия. Стоило ожидать такого решения, и это большая победа Украины,

– говорит инвестбанкир Сергей Фурса в комментарии 24 каналу.

Что означает вся эта судебная история. Коломойский проиграл стране этот раунд войны за "Приват". В краткосрочной перспективе это должно успокоить украинское общество и западных кредиторов. В частности – МВФ, который как раз принимает решение об очередном транше для Украины. Именно поэтому Офис Президента и сделал сейчас такое заявление – мол, что бы там ни решили суды, оснований для пересмотра решения по национализации банка нет.

Это попытка уверить МВФ и международное сообщество, что в Украине все будет хорошо,

– говорит Сергей Фурса.

Для некоторых заявление Банковой прозвучало как намек на то, что суды ей не указ. На самом же деле, как объясняют источники 24 каналу в Офисе Президента, речь идет о том, что даже если в будущем украинские судьи вынесут решение в пользу Коломойского в обоих делах (признают незаконной и национализацию, и факт купли-продажи банка государству), государство имеет свою юридическую стратегию защиты банка и будет с ее помощью отстаивать актив далее.

Решение английского и украинского судов – это сигнал, что дело будет двигаться дальше, но в юридической плоскости,

– говорит 24 канала и советник президента Олег Устенко.

В чем угрозы

Дело "Привата" на самом деле является очень чувствительным как для страны в целом, так и для Президента лично.

В чем была угроза для государства. Дело "Приватбанка" стало одной из причин первой громкой отставки человека из команды Зеленского – "самоотвод" секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Который, кстати, возглавлял Министерство финансов в то время, когда "Приватбанк" национализировали. Данилюк был одним из идеологов передачи банка государству. После отставки он сказал, что ушел с должности в том числе и из-за вероятности возвращения "Привата" Коломойскому. На Банковой говорят другое: мол, Данилюк мало сделал в СНБО и много претендовал на должности.

Тем не менее, Данилюк был одним из лиц президентской кампании Зеленского. И его демарш под слова о "Привате" был воспринят напряженно и внутри Украины, и инвесторами, и кредиторами. Публичные заявления Международного валютного фонда и приостановленное решение о новом транше – тому подтверждение. Сценарий, в котором Украина осталась бы без этих денег, для Украины был бы катастрофическим, ибо без новых кредитов страна не сможет возвращать предыдущие и обанкротится – считают многие эксперты.

В чем риск для Президента. Дело "Привата" называют "красной линией" для Зеленского и его Офиса. Часть общества до сих пор воспринимает его как человека, связанного с Коломойским, на телеканале которого много лет выходили программы и сериалы студии "95 Квартал". Сам Коломойский последние полгода регулярно намекает, что имеет влияние на Президента. Хотя невероятная активность, с которой олигарх продвигает эту мысль, говорит скорее о том, что все наоборот.

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На Банковой о "красных линиях" в курсе. Именно поэтому публично свою позицию Офис президента, как уже было сказано, и озвучил: для возврата “Привата” бывшим акционерам нет оснований, какими бы ни были решения судов.

Что случилось с "Приватбанком"? "Война за "Приват" началась в 2015 году. Национальный банк Украины начал проверку "Приватбанка" и выявил риски, которые могли бы негативно отразиться на всей банковской системе Украины – серьезные проблемы с уровнем капитала, кредитному портфелю, выполнением учреждением нормативов. Владельцы не смогли выполнить программу докапитализации. В 2016 году ликвидность банка значительно снизилась, а "дыра" в его капитале выросла до 148 миллиардов гривен. Кроме этого, банк просрочил 14 миллиардов гривен задолженности по рефинансированию. Чтобы не допустить краха, правительство приняло решение о вхождении государства в капитал банка. Об этом, кстати, просили и сами бывшие владельцы, взяв на себя определенные обязательства – которых не исполнили. Поэтому сегодня "Приватбанк" — государственный банк, который продолжает работу и полностью докапитализирован из бюджета. На это Украина потратила более 155 миллиардов гривен.

Хочет ли Коломойский вернуть " Приват"

"Я хочу для себя справедливости. Пусть мне скажут, правильно ли у меня забрали мое имущество или неправильно. Если его забрали неправильно, то мне положена за это компенсация. В том или ином виде", - так Коломойский объяснял, почему они с Боголюбовым подали судебные иски в Хозяйственный суд столицы.

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Но эксперты убеждены, что даже если исковые требования олигархов будут удовлетворены, маловероятный с юридической точки зрения сценарий возвращения банка предусматривает и исключение из "Привата" 155 миллиардов гривен, влитых государством. Что приведет к мгновенному банкротству банка.

И сегодня Коломойский хочет уже не компенсации. Судя по последним заявлениям, он стремится вернуть контроль над банком, по крайней мере частичный. Так сказать, "войти в долю". Выгодно ли государству быть в доле с олигархом, уже продемонстрировала история с полугосударственной Укрнафтой. Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о выведении Коломойским миллиардов гривен из компании, которой он владел на пару с государством.