21:27
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, сегодня
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      При Коломойском в "Привате" существовал тайный отдел, через который выводили средства, – Лещенко

      89 Читати новину українською
      Сергей Лещенко
      Сергей Лещенко / 24 Канал

      В материалах дела Приватбанка против Коломойского английские судьи установили недопустимые факты в управлении банком, в частности существование "параллельного секретного банка". Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший нардеп и журналист-расследователь Сергей Лещенко.

      15 октября 2019 года Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил иск Приватбанка по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суть решения заключается в признании юрисдикции английского суда первой инстанции по этому делу. Государственный теперь уже банк хочет добиться в Британии компенсации тех убытков, которые нанесли финучреждению и государству мошеннические действия бывших владельцев. Речь идет о 3 миллиардах долларов.

      Бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказывает некоторые подробности этого дела.

      Читайте также: Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше

      "Судьи смотрят вглубь и при этом уже фактически разбирают некоторые обстоятельства дела, цитируя их в мотивировочной части. Среди прочего можно найти абсолютно дикие вещи о том, как велись дела в Приватбанке", – говорит Сергей Лещенко.

      Например, в параграфе 236 решение Апелляционного суда цитируют утверждение юриста Приватбанка Эндрю Гантера, который сообщил суду о наличии внутри финансового учреждения параллельного банка. По словам Лещенко, Гантер сообщил, что новыми владельцами Приватбанка – то есть государством – была обнаружена электронная таблица, что была на ноутбуке Татьяны Гуриевой, экс-заместителя председателя правления банка. Согласно выявленным данным, она была доверенным лицом Коломойского и Боголюбова и возглавляла некое "секретное" подразделение в банке, которое называлось "БОК".

      Читайте также: Это победа Украины, – эксперт о выигранной Приватбанком апелляции в Лондоне

      "Он занимался кредитованием компаний, в конечном счете принадлежавших Коломойскому и Боголюбову", – говорит Сергей Лещенко.

      В целом, после решения суда в Лондоне дело представляется очень рискованным для Игоря Коломойского, говорит нардеп.

      Даже судья в первой инстанции, который принял решение о неподсудности – которое теперь отменено – даже он был впечатлен масштабами мошенничества,
      – говорит Лещенко.

      blog_ava
      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      5761
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Сергей Лещенко - новости Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      сегодня , 21:01 Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      Ярослав Голобородько 77
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня , 19:00 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 611
      Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      сегодня , 18:36 Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      Роман Маселко 86
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      сегодня , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 225
      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      сегодня , 16:17 За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      Ірина Поліщук 105
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук