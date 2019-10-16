При Коломойском в "Привате" существовал тайный отдел, через который выводили средства, – Лещенко

В материалах дела Приватбанка против Коломойского английские судьи установили недопустимые факты в управлении банком, в частности существование "параллельного секретного банка". Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший нардеп и журналист-расследователь Сергей Лещенко.

15 октября 2019 года Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил иск Приватбанка по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суть решения заключается в признании юрисдикции английского суда первой инстанции по этому делу. Государственный теперь уже банк хочет добиться в Британии компенсации тех убытков, которые нанесли финучреждению и государству мошеннические действия бывших владельцев. Речь идет о 3 миллиардах долларов.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказывает некоторые подробности этого дела.

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"Судьи смотрят вглубь и при этом уже фактически разбирают некоторые обстоятельства дела, цитируя их в мотивировочной части. Среди прочего можно найти абсолютно дикие вещи о том, как велись дела в Приватбанке", – говорит Сергей Лещенко.

Например, в параграфе 236 решение Апелляционного суда цитируют утверждение юриста Приватбанка Эндрю Гантера, который сообщил суду о наличии внутри финансового учреждения параллельного банка. По словам Лещенко, Гантер сообщил, что новыми владельцами Приватбанка – то есть государством – была обнаружена электронная таблица, что была на ноутбуке Татьяны Гуриевой, экс-заместителя председателя правления банка. Согласно выявленным данным, она была доверенным лицом Коломойского и Боголюбова и возглавляла некое "секретное" подразделение в банке, которое называлось "БОК".

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"Он занимался кредитованием компаний, в конечном счете принадлежавших Коломойскому и Боголюбову", – говорит Сергей Лещенко.

В целом, после решения суда в Лондоне дело представляется очень рискованным для Игоря Коломойского, говорит нардеп.

Даже судья в первой инстанции, который принял решение о неподсудности – которое теперь отменено – даже он был впечатлен масштабами мошенничества,

– говорит Лещенко.