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      За Коломойського в "Приваті" існував секретний підрозділ, через який виводилися кошти, – Лещенко

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      Сергій Лещенко
      Сергій Лещенко / 24 Канал

      У матеріалах справи Приватбанку проти Коломойського англійські судді встановили неприпустимі факти в управлінні банком, зокрема існування "паралельного секретного банку". Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній нардеп і журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.

      15 жовтня 2019 року Апеляційний суд Англії і Уельсу задовольнив позов Приватбанку у справі проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Суть рішення полягає у визнанні юрисдикції англійського суду першої інстанції щодо цієї справи. Державний тепер уже банк хоче домогтися в Британії компенсації тих збитків, яких завдали фінустанові і державі шахрайські дії колишніх власників. Мова йде про 3 мільярди доларів.

      Колишній народний депутат Сергій Лещенко розповідає деякі подробиці цієї справи.

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      "Судді дивляться у глибину і при цьому вже фактично розбирають деякі обставини справи, цитуючи їх у мотивувальній частині. Серед іншого можна знайти абсолютно дикі речі про те, як велися справи в Приватбанку", – каже Сергій Лещенко.

      Наприклад, у параграфі 236 рішення Апеляційного суду цитують твердження юриста Приватбанку Ендрю Гантера, який повідомив суду про наявність всередині фінансової установи паралельного банку. За словами Лещенка, Гантер повідомив, що новими власниками Приватбанку – тобто державою – було виявлено електронну таблицю, що була на ноутбуці Тетяни Гурієвої, ексзаступника голови правління банку. Згідно з виявленими даними, вона була довіреною особою Коломойського та Боголюбова і очолювала такий собі "секретний" підрозділ у банку, який називався "БОК".

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      "Він займався кредитуванням компаній, що в кінцевому рахунку належали Коломойському та Боголюбову", – каже Сергій Лещенко.

      Загалом, після рішення суду в Лондоні справа видається дуже ризиковою для Ігоря Коломойського, каже нардеп.

      Навіть суддя в першій інстанції, який ухвалив рішення щодо непідсудності – яке тепер скасоване – навіть він був вражений масштабами шахрайства,
      – каже Лещенко.

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      Теги: Новини України Сергій Лещенко - новини Ігор Коломойський Приватбанк
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