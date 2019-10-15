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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Це перемога України, – експерт про виграну Приватбанком апеляцію у Лондоні

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      Приватбанк виграв апеляцію у Лондоні
      Приватбанк виграв апеляцію у Лондоні / ukranews.com

      Те, що Приватбанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, є першим кроком до беззаперечної перемоги України.

      Таку думку 24 каналу висловив економіст Сергій Фурса, коментуючи рішення суду.

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      Як стало відомо 15 жовтня, Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

      Ми отримали дуже важливе рішення. Воно не фінальне, але воно відкриває шлях до фінального рішення. Сьогодні суд сказав, що ні за яких обставин не можна зупиняти цей процес. Інша справа, що судовий процес у Лондоні йде не так швидко, як в Баришівському суді, але він йде. Через якийсь час ми отримаємо результат на користь України. Це – однозначно,
      – наголосив він.

      За його словами, рішення на користь Коломойського у лондонському суді можна буде отримати лише за умови, якщо олігарх отримає владу в Україні.

      "Це можливо, якщо пан Коломойський якимось чином отримає контроль над менеджментом Приватбанку і відкличе позов, тоді суд нічого не зможе зробити. Або, наприклад, якщо у нього вийде отримати якісь зовсім божевільні рішення локальних судів, з якими Коломойський зможе прийти в Лондон і сказати: "Дивіться, всі ці суди кажуть, що все незаконно, тут нічого вирішувати", – сказав Фурса.

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      Що означає рішення суду:

      • Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.
      • Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.
      • Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті.
      • Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).

      Що відомо про справу Приватбанку? У грудні 2017 року націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації. 

      Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Рішення суду Велика Британія
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