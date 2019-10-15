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      Это победа Украины, – эксперт о выигранной Приватбанком апелляции в Лондоне

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      Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне
      Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне / ukranews.com

      То, что Приватбанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, является первым шагом к неоспоримой победе Украины.

      Такое мнение 24 каналу высказал экономист Сергей Фурса, комментируя решение суда.

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      Как стало известно 15 октября, Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

      Мы получили очень важное решение. Оно не финальное, но оно открывает путь к финальному решению. Сегодня суд сказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя останавливать этот процесс. Другое дело, что судебный процесс в Лондоне идет не так быстро, как в Барышевском суде, но он идет. Через некоторое время мы получим результат в пользу Украины. Это – однозначно,
      – подчеркнул он.

      По его словам, решение в пользу Коломойского в лондонском суде можно будет получить только при условии, если олигарх получит власть в Украине.

      "Это возможно, если господин Коломойский каким-то образом получит контроль над менеджментом Приватбанка и отзовет иск, тогда суд ничего не сможет сделать. Или, например, если у него выйдет получить какие-то совершенно безумные решения локальных судов, с которыми Коломойский сможет прийти в Лондон и сказать: "Смотрите, все эти суды говорят, что все незаконно, здесь ничего решать", – сказал Фурса.

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      Что означает решение суда:

      • Всемирный арест активов Коломойского продлится.
      • Рассмотрение данного дела подпадает под юрисдикцию Высокого суда Лондона, ведь речь идет о мошенничестве в крупных размерах.
      • Теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску Приватбанка по сути.
      • Банк может и дальше требовать от бывших владельцев возмещение полной суммы ущерба – 1,9 миллиарда долларов (вместе с процентами – 3 миллиарда долларов).

      Что известно о деле Приватбанка?В декабре 2017 года национализированный Приватбанк подал иск в высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.

      Впоследствии суд арестовал активы экс-владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело Приватбанка не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Решение суда Игорь Коломойский Приватбанк Великобритания
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