Это победа Украины, – эксперт о выигранной Приватбанком апелляции в Лондоне

То, что Приватбанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, является первым шагом к неоспоримой победе Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал экономист Сергей Фурса, комментируя решение суда.

Читайте также: ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента

Как стало известно 15 октября, Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Мы получили очень важное решение. Оно не финальное, но оно открывает путь к финальному решению. Сегодня суд сказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя останавливать этот процесс. Другое дело, что судебный процесс в Лондоне идет не так быстро, как в Барышевском суде, но он идет. Через некоторое время мы получим результат в пользу Украины. Это – однозначно,

– подчеркнул он.

По его словам, решение в пользу Коломойского в лондонском суде можно будет получить только при условии, если олигарх получит власть в Украине.

"Это возможно, если господин Коломойский каким-то образом получит контроль над менеджментом Приватбанка и отзовет иск, тогда суд ничего не сможет сделать. Или, например, если у него выйдет получить какие-то совершенно безумные решения локальных судов, с которыми Коломойский сможет прийти в Лондон и сказать: "Смотрите, все эти суды говорят, что все незаконно, здесь ничего решать", – сказал Фурса.

Читайте также: Будущее "Приватбанка" будет сигналом для МВФ насчет будущего Украины при новой власти, – Рожкова

Что означает решение суда:

Всемирный арест активов Коломойского продлится.

Рассмотрение данного дела подпадает под юрисдикцию Высокого суда Лондона, ведь речь идет о мошенничестве в крупных размерах.

Теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску Приватбанка по сути.

Банк может и дальше требовать от бывших владельцев возмещение полной суммы ущерба – 1,9 миллиарда долларов (вместе с процентами – 3 миллиарда долларов).

Что известно о деле Приватбанка?В декабре 2017 года национализированный Приватбанк подал иск в высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.



Впоследствии суд арестовал активы экс-владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело Приватбанка не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.