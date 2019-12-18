В "Слуге народа" заявили, что Богдан – не "директор парламента" и задач депутатам не раздает

Председатель Офиса Президента Андрей Богдан посещает заседания фракции "Слуги народа", когда его об этом попросят. Но никаких указаний депутатам он не раздает.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура изданию "Буквы".

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Зачем Андрей Богдан приходит на заседание фракции "Слуга народа"

Ответ депутата Качуры:

У нас есть вопросы часто к Офису Президента по поводу, скажем, той же региональной политики – мажоритарщикам, например, важно, кого назначат председателем ОГА. Это региональные фонды, финансирование – от этого зависит, как будет в них округ развиваться. Есть вопросы, и мы решаем их в диалоге. Есть вопросы законодательных инициатив, которые президент подает. Мы это все тоже обсуждаем.

Влияет ли глава ОП на решения фракции

По этому поводу Качура отметил, что бывают разные "истории отношений":

Те, кто знали Андрея Иосифовича (Богдана – 24 канал), понятно, что они с ним, как с опытным юристом, могут консультироваться. Многие даже законодательные инициативы он опытным взглядом может посмотреть. Но давления нет, и противостояния нет.

Раздает ли Богдан депутатам задачи

Качура уверяет, что у депутатов с Андреем Богданом "официальное, деловое общение":

Какого-то такого подковерного основания нет. И когда говорят, что он прям задачи какие-то раздает и "директор парламента" – это не соответствует действительности.