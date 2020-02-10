Голова ОПУ Богдан зібрався у відставку, – ЗМІ

Імовірно, що найближчим часом очільник Офісу Президента Андрій Богдан подасть у відставку.

Як пише "Українська правда" на своєму інсайдерському телеграм-каналі Off the record, інформацію про відставку Богдана їм підтвердили чотири не пов’язані з собою джерела як з оточення президента, так і з оточення самого Богдана. Однак, офіційної інформації наразі немає.

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Крім того, екснардеп Ігор Мосійчук з посиланням на інсайди повідомив, що увечері 10 лютого з кабінету Богдана почали виносити його особисті речі.

"А я не вірю, що президент Зеленський спиляє гілку, на якій щойно вмостився", – додав він.

Відставка Богдана: що про це відомо

Зауважимо, що чутки щодо імовірної відставки Богдана ходять давно. Зокрема, журналісти з’ясували, що Богдан сьогодні більше не є дотичним до значущих справ. Крім того, він уже кілька разів не брав участь у важливих заходах.

До прикладу, чинний голова Офісу Президента був відсутнім на церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. ЗМІ повідомляють, що сталося це нібито через сварку з помічником президента Андрієм Єрмаком. Цікаво, що саме останній, на переконання журналістів, може посісти місце Богдана в ОПУ.

Крім того, Богдан не був присутнім на розмовах із потенційними кандидатами у Кабмін. А замінили його все той же Єрмак і перший помічник президента Сергій Шефір. Натомість раніше під час ухвалення таких рішеннях роль голови Офісу Президента була чи не ключовою. За інформацією ЗМІ, Богдан вирішив відсторонитися від такої роботи, і після Нового року залишив за собою лише координацію роботи ОПУ та Верховної Ради.

Щодо такої ситуації, Єрмак, зі свого боку, зауважив, що Володимир Зеленський особисто визначає питання, якими займатиметься кожен представник його команди. Тому говорити про розподіл обов'язків між ним та головою Офісу Президента Андрієм Богданом – некоректно.

Було б некоректно говорити про поділ обов’язків між помічником і головою ОП. Керівник Офісу здійснює свої повноваження відповідно до Положення про ОПЦ. Я працюю виключно з президентом напряму. І він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися,

– підкреслив він.

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