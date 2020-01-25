"Богдан стоїть на вершині корупції в судах": новий запис з кабінету Труби потрапив у мережу

На телеграм-каналі "Трубу прорвало" оприлюднили черговий викривальний запис розмови начебто за участю перших осіб України. Цього разу з колишнім очільником ДБР Романом Трубою спілкується голова СБУ Іван Баканов. Він, зокрема, називає керівника ОПУ Андрія Богдана "смотрящім" за судами.

Телеграм-канал опублікував як стенограму розмови Труби та Баканова, так і відповідний аудіофайл. Спілкування між ними відбулося 6 вересня 2019 року під час спільного обіду в кабінеті директора ДБР.

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Зокрема, на оприлюднених записах можна почути, як голова СБУ називає керівника Офісу Президента тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі.

І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з’явилася корупційна зв’язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п’ятий долучився – це голова Адміністрації. Як смотрящий від… (показує пальцем вгору),

– зазначив під час розмови Баканов.

Зауважимо, що телеграм-канал "Трубу прорвало" присвячено діяльності Державного бюро розслідувань за головування там Романа Труби. Раніше тут з'явився вже не один "викривальний запис".

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