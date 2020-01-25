13:41
25 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гитлера. Замена для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:49, 24 января
      Вести.UA: Сердючка будет руководить Укрзализныцей? "Тупой и еще тупее" в Раде
      Вєсті.UA
      19:42, 24 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      "Богдан стоит на вершине коррупции в судах": новая запись из кабинета Трубы попала в сеть

      128 Читати новину українською
      Андрей Богдан / Назарий Мазилюк

      В телеграмм-канале "Трубу прорвало" обнародовали очередную разоблачительную запись разговора якобы с участием первых лиц Украины. На этот раз с бывшим главой ГБР Романом Трубой общается глава СБУ Иван Баканов. Он, в частности, называет руководителя ОПУ Андрея Богдана "смотрящим" за судами.

      Телеграм-канал опубликовал как стенограмму разговора Трубы и Баканова, так и соответствующий аудиофайл. Общение между ними состоялось 6 сентября 2019 года во время совместного обеда в кабинете директора ГБР.

      Советуем ознакомиться! Кассетный скандал в ГБР: главное о новых записях из кабинета трубы

      В частности, на обнародованных записях можно услышать, как глава СБУ называет руководителя Офиса Президента тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе.

      И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Потому появилась коррупционная связка: адвокат, тот, кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился – это глава администрации. Как смотрящий от... (показывает пальцем вверх),
      – отметил во время разговора Баканов.

      Отметим, что телеграм-канал "Трубу прорвало", посвящен деятельности Государственного бюро расследований при председательстве Романа Трубы.

      Новость дополняется

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
      сегодня
      16084
      Теги: Новости Украины Иван Баканов Андрей Богдан Роман Труба Прослушка Труби Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
      Юлія Михайлова 80
      сегодня , 13:00 Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"
      Антон Голобородько 16
      23 января , 14:00 В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен
      95
      24 января , 09:00 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      212
      сегодня , 12:30 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Сергій Фурса 224
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук