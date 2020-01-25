"Богдан стоит на вершине коррупции в судах": новая запись из кабинета Трубы попала в сеть

В телеграмм-канале "Трубу прорвало" обнародовали очередную разоблачительную запись разговора якобы с участием первых лиц Украины. На этот раз с бывшим главой ГБР Романом Трубой общается глава СБУ Иван Баканов. Он, в частности, называет руководителя ОПУ Андрея Богдана "смотрящим" за судами.

Телеграм-канал опубликовал как стенограмму разговора Трубы и Баканова, так и соответствующий аудиофайл. Общение между ними состоялось 6 сентября 2019 года во время совместного обеда в кабинете директора ГБР.

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В частности, на обнародованных записях можно услышать, как глава СБУ называет руководителя Офиса Президента тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе.

И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Потому появилась коррупционная связка: адвокат, тот, кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился – это глава администрации. Как смотрящий от... (показывает пальцем вверх),

– отметил во время разговора Баканов.

Отметим, что телеграм-канал "Трубу прорвало", посвящен деятельности Государственного бюро расследований при председательстве Романа Трубы.

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