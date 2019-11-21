Зеленский пообещал разобраться с прослушкой Трубы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 ноября будет разбираться с ситуацией относительно вероятного прослушивания кабинета директора ГБР Романа Трубы.

"Мне сегодня сказали (о ситуации с прослушкой Трубы) в Станице Луганской, но честно скажу, я не знаю этого вопроса. Я тоже об этом прочитал, буду завтра разбираться", – заявил Зеленский во время визита в Очаков 20 ноября, где президент осматривал возвращенные украинские корабли.

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Что известно о записи прослушки Трубы

Вечером 19 ноября на неизвестном телеграм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышно похожий на его голос. Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.

В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал:

вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко;

подозрение бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун;

дело "Приватбанка";

дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка;

закупки для армии.

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Записи разговоров из кабинета Трубы: смотрите видео