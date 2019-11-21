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      Зеленский пообещал разобраться с прослушкой Трубы

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      Зеленский разберется с вероятной прослушкой Трубы / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 ноября будет разбираться с ситуацией относительно вероятного прослушивания кабинета директора ГБР Романа Трубы.

      "Мне сегодня сказали (о ситуации с прослушкой Трубы) в Станице Луганской, но честно скажу, я не знаю этого вопроса. Я тоже об этом прочитал, буду завтра разбираться", – заявил Зеленский во время визита в Очаков 20 ноября, где президент осматривал возвращенные украинские корабли.

      Читайте также: Труба назвал фейком и провокацией записи прослушки его кабинета

      Что известно о записи прослушки Трубы

      Вечером 19 ноября на неизвестном телеграм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышно похожий на его голос. Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.

      В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал:

      • вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко;
      • подозрение бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун;
      • дело "Приватбанка";
      • дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка;
      • закупки для армии.

      По теме: Зависимый антикоррупционный орган, или О чем свидетельствуют записи из кабинета Трубы

      Записи разговоров из кабинета Трубы: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Государственное бюро расследований Роман Труба Владимир Зеленский
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