Зеленський пообіцяв розібратися з прослушкою Труби

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 21 листопада розбиратиметься з ситуацією щодо ймовірного прослуховування кабінету директора ДБР Романа Труби.

"Мені сьогодні сказали (про ситуацію з прослушкою Труби) у Станиці Луганській, але чесно скажу, я не знаю цього питання. Я теж про це прочитав, буду завтра розбиратись", – заявив Зеленський під час візиту до Очакова 20 листопада, де президент оглядав повернуті українські кораблі.

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Що відомо про записи прослушки Труби

Ввечері 19 листопада на невідомому телеграм-каналі "Трубу прорвало" опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.

Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:

виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;

підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;

справу "Приватбанку";

справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;

закупівлі для армії.

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Записи розмов з кабінету Труби: дивіться відео