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      Зеленський пообіцяв розібратися з прослушкою Труби

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      Зеленський розбереться з ймовірною прослушкою Труби / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що 21 листопада розбиратиметься з ситуацією щодо ймовірного прослуховування кабінету директора ДБР Романа Труби.

      "Мені сьогодні сказали (про ситуацію з прослушкою Труби) у Станиці Луганській, але чесно скажу, я не знаю цього питання. Я теж про це прочитав, буду завтра розбиратись", – заявив Зеленський під час візиту до Очакова 20 листопада, де президент оглядав повернуті українські кораблі.

      Читайте також: Труба назвав фейком і провокацією записи прослушки його кабінету

      Що відомо про записи прослушки Труби

      Ввечері 19 листопада на невідомому телеграм-каналі "Трубу прорвало" опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.

      Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:

      • виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;
      • підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;
      • справу "Приватбанку";
      • справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;
      • закупівлі для армії.

      До теми: Залежний антикорупційний орган, або Про що свідчать записи з кабінету Труби

      Записи розмов з кабінету Труби: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Роман Труба Державне бюро розслідувань Офіс Президента
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