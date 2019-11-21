Зеленський пообіцяв розібратися з прослушкою Труби
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 21 листопада розбиратиметься з ситуацією щодо ймовірного прослуховування кабінету директора ДБР Романа Труби.
"Мені сьогодні сказали (про ситуацію з прослушкою Труби) у Станиці Луганській, але чесно скажу, я не знаю цього питання. Я теж про це прочитав, буду завтра розбиратись", – заявив Зеленський під час візиту до Очакова 20 листопада, де президент оглядав повернуті українські кораблі.
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Що відомо про записи прослушки Труби
Ввечері 19 листопада на невідомому телеграм-каналі "Трубу прорвало" опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.
Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:
- виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;
- підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;
- справу "Приватбанку";
- справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;
- закупівлі для армії.
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Записи розмов з кабінету Труби: дивіться відео