Владимиру Путину удается успешно манипулировать Дональдом Трампом. Президент США не желает применять в отношении России методы кнута и пряника, как ему советует окружение. Вместо этого он занимает довольно странную позицию.

Трамп считает диктатора другом. Существует вероятность, что президент США откажется от попыток вести переговоры о прекращении огня.

Такой прогноз озвучил в эксклюзивном интервью 24 Каналу экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности, экс-посол США при ООН Джон Болтон.

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"Путин обыграл Трампа"

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако тот не согласился на режим прекращения огня. Он лишь предложил продолжить так называемые бесконечные переговоры. Не переоценил ли Путин свои возможности сейчас?

Я считаю, что раньше он мог переоценивать свои возможности перед звонком. Но, судя по результату разговора, Путин получил именно то, чего хотел. Он стремился к личному разговору один на один с Трампом, возможно, даже встрече, но телефонного разговора оказалось достаточно. Ни Владимир Зеленский, ни представители Европы не участвовали, только Трамп и Путин.

Очевидно, Путин не пошел ни на какие уступки по прекращению огня. Трамп это принял. Он не угрожал санкциями. Юрий Ушаков, советник Путина и бывший посол в США, рассказал российским журналистам, что после двухчасового разговора им так понравилось общаться, что никто не хотел заканчивать звонок. Вы можете в это верить или нет, но это, как мне кажется, указывает на то, что Путину удалось переиграть Трампа и получить молчаливое согласие на продолжение военных действий России.

Так, на ваш взгляд, Путин снова обыграл Дональда Трампа во время этого звонка?

Сомнений нет. Путин успешно манипулирует Трампом еще со времен его первой каденции и с самого начала второго срока Дональда Трампа. В январе появляются очевидные доказательства того, что, Путин получает от него именно то, чего желает, несмотря на предыдущие угрозы некоторых советников Трампа применить жесткие методы кнута и пряника против России.

Это предполагает угрозы продолжать или даже увеличивать военную помощь Украине, а также вводить новые более жесткие санкции против России. Ничего из этого не произошло. Нет признаков, что это произойдет в ближайшее время. Поэтому стратегия Путина добиться разговора или встречи один на один с Трампом уже была испытана и сработала, и я считаю, что воплотилась снова.

Интервью с Джоном Болтоном: смотрите видео

Война выгодна для Путина

Считаете ли вы, что Владимир Путин хочет продолжать войну еще некоторое время? Согласно данным Bloomberg, он уверен в своей победе и в том, что его армия сможет захватить четыре украинские области, даже те части, которые пока не контролируются российскими войсками. Как вы оцениваете, с чем связана такая нереалистичная цель Кремля в отношении российской армии?

Есть теория среди близких к России наблюдателей в Европе и США, что война на самом деле выгодна Путину. Она активно помогает ему удерживать власть в России, особенно принимая во внимание то, что Россия довольно успешно избегает или существенно смягчает влияние санкций, которые наложили Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. На самом деле последствия этой войны до сих пор не ощущаются непосредственно широкими слоями российского населения.

Я думаю, что россияне считают, что военное преимущество на их стороне, хотя достижения очень малы, они добиваются медленно и с огромными потерями.

Путин, вероятно, верит, что постоянное давление на украинское правительство может заставить некоторых европейских лидеров отойти от их очевидных обязательств. Верит он, что время на стороне России или нет, он все равно настроен на восстановление Российской империи, что начал делать еще в 2005 году.

Поэтому, на его взгляд, даже прекращение огня будет лишь временным. И это одна из причин, почему Украина имеет полное право требовать гарантий безопасности. Ведь даже если военные действия прекратятся завтра, это далеко не конец российской угрозы.

Как в дальнейшем будет действовать Трамп

Считаете ли вы, что советники по национальной безопасности Трампа понимают, что ими манипулируют? Верят ли они, что Трамп подвержен влиянию российского диктатора, или просто боятся говорить ему правду?

Я думаю, что это, видимо, комбинация обоих факторов. Возможно, Марко Рубио, государственный секретарь, говорит ему правду. Но есть и другие, кто слушает влиятельных медиа, таких как Такер Карлсон и Лора Лумер, которые фактически работают на Кремль. Никто точно не знает, но их взгляды явно довольно странные и очень благоприятные для России. И, похоже, это направление, которого Трамп продолжает придерживаться.

Как вы оцениваете возможные результаты переговоров между Трампом и Путиным? Какие могут быть последствия и перспективы этого диалога, ведь кажется, что Трамп должен наконец продемонстрировать конкретный результат после того, как приложил столько усилий, особенно политических, для урегулирования этой войны?

Безусловно, после того, как в прошлом году во время предвыборной кампании он заявлял, что просто посадит Зеленского и Путина за стол и решит все за 24 часа. Сейчас, через четыре месяца после инаугурации, этого очевидно не произошло.

Я предполагаю, что Трамп надеется на то, что в случае провала в достижении прекращения огня он понесет лишь минимальные политические потери и сможет сохранить свою репутацию. Многие в США автоматически обвинят в этом Путина.

Настоящий вопрос заключается в том, продолжит ли Трамп, или даже увеличит поставки военной помощи Украине. Одно – выйти из переговоров о прекращении огня, другое – прекратить поддержку. Трамп пока ничего окончательного не заявлял ни о том, ни о другом. Надеюсь, Конгресс, где еще много политиков очень поддерживают Украину, выделит дополнительное финансирование, и Трамп не станет им препятствовать.

Считаете ли вы, что команда национальной безопасности Трампа пытается убедить его позволить Украине получать оружие из США для продолжения военной поддержки?

Я думаю, что в администрации есть внутренние разногласия. Я предполагаю, что Рубио поддерживает дополнительную помощь. Но, опять же, вице-президент Вэнс еще во время выборов в Сенат в 2022 году в Огайо заявлял, что ему безразлично, что происходит в Украине. Это, бесспорно, очень опасное отношение для человека, который так близко к президенту.

Стремится ли Россия к прекращению огня

Вы только что упомянули Джей Ди Вэнса. Недавно он сказал, что Путин, кажется, не совсем знает, как выйти из этой войны. Прав ли он?

Нет, я думаю, Путин точно знает, что делает. Он не хочет выходить из войны. Я вижу много причин, по которым россияне могли бы сказать, что им нужно прекращение огня, что их армия понесла большие потери, что большая часть Черноморского флота теперь на дне Черного моря благодаря Украине. Возможно, они могли бы избежать части экономических санкций и фактически заработать больше денег на международной продаже нефти.

Все это с российской точки зрения могло бы свидетельствовать, что они должны стремиться к прекращению огня. Но если такие аргументы выдвигают в Кремле, они явно еще не убедили Путина. Если он делает то, что хочет, то может быть и прав, и нет с точки зрения России. Но Путин считает, что идет правильным курсом.

Во время переговоров на прошлой неделе в Стамбуле Россия выдвинула нереалистичные требования к украинской делегации. В частности, по выводу ВСУ с территорий четырех украинских областей, которые сейчас лишь частично находятся под контролем российской стороны и не являются полностью оккупированными. Существует ли вероятность, что Россия пойдет на компромисс? Видите ли вы это как начальную позицию для переговоров, или как позицию России, которая не изменится?

Я думаю, Кремль понимает, что эти требования не будут выполнены. Наибольшее, что россияне могут достичь в ближайшее время по прекращению огня, это замораживание позиции несуществующей линии фронта. Когда замораживаются силы на местах, это становится линией прекращения огня.

Поэтому я подозреваю, что эти чрезмерные требования по всем четырем областям, которые они считают российскими, имеют внутриполитическое значение в России, а также используются как разменная монета для получения чего-то другого.

Я думаю, что Путина также интересует отвод части сил НАТО из Балтии, возможно, из стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО. Я не думаю, что он этого добьется, и сомневаюсь, что это произойдет. Но в его понимании отвод сил НАТО является важным, потому что это влияет на оборонительную позицию России.

Мы видим даже сегодня в США сообщения о наращивании войск вдоль границы с Финляндией. Поэтому я считаю, что Путин имеет в виду общую картину на его взгляд в Москве, это часть его плана восстановления Российской империи.

Прогноз относительно переговоров до конца 2025 года

Ожидаете ли вы прорыва в переговорах до конца этого года? Верите ли, что Трамп достигнет соглашения о прекращении огня или будет иметь какой-то успех в этом?

Мой прогноз следующий – Трамп откажется от попыток вести переговоры о прекращении огня. Возможно, что-то изменится: драматическое, неожиданное развитие на поле боя или решение Трампа прекратить поставки оружия и другой военной помощи Украине, что, по моему мнению, было бы огромной ошибкой.

Однако с позиции Украины, украинское правительство должно вести переговоры с европейскими странами-членами НАТО на случай, если Трамп прекратит поддержку, чтобы понять, смогут ли европейцы сдержать свои обещания и компенсировать возможное сокращение помощи.

Если Трамп решит отойти от участия в этих переговорных процессах, то, по вашему мнению, продолжит ли США оказывать военную помощь Украине?

Я очень надеюсь на это. В Конгрессе есть значительная поддержка для продолжения и увеличения военной помощи. Надо быть уверенными, что Трамп не наложит вето и не будет поощрять оппонентов помощи.

Если он просто скажет, что оружие, боеприпасы и другая военная помощь останутся на текущем уровне, это будет приемлемо. Однако это все равно означает, что европейцам придется делать больше до 31 декабря (2025 года – 24 Канал).

Что мешает США ввести экономические санкции против России

Ожидаете ли вы, что Конгресс США сможет самостоятельно инициировать и ввести новые санкции против российской экономики без поддержки или одобрения со стороны Белого дома? Об этом уже говорил госсекретарь Марко Рубио. Почему Трамп так не хочет давить на Путина?

Он видит в Путине своего друга. Это трудно объяснить, я знаю. Однако Трамп думает, что если у него хорошие отношения и дружба с иностранным лидером, то США имеют хорошие отношения с этой страной.

Это слишком упрощенно, но так он думает, и он считает, что они с Путиным друзья. Я не верю, что Путин так же видит эти отношения. Однако примерно за 24 часа после звонка Путину Трамп не продемонстрировал никаких признаков, что он поддерживает введение новых санкций.

Если бы он позвонил Линдси Грэму и сказал не продвигать эти санкции, Грэм так бы и сделал. Однако хорошо, что эта тема обсуждается.

Безусловно, это то, что Путин не может игнорировать, пока законопроект находится на рассмотрении. Я был бы удивлен, если бы его быстро приняли.

В частности, сейчас в Конгрессе продолжается масштабная внутренняя борьба относительно бюджета федерального правительства. Это очень сложно, и я не думаю, что что-то отвлечет внимание в Палате или Сенате, пока не решат этот вопрос, вероятно, в течение 30 дней.

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Трамп верит в дружбу с Путиным: есть несколько причин

Какие основные причины дружбы между Трампом и Путиным?

Думаю, что главной причиной является то, что Путин сильно манипулировал Трампом, опираясь на свой опыт работы в КГБ, и теперь Трамп действительно считает их друзьями.

Трамп увлечен авторитарными лидерами. Он считает, что дружит с Си Цзиньпином из Китая и с Ким Чен Ыном из Северной Кореи.

Когда они впервые встретились в Сингапуре, Трамп сказал о Ким Чен Ыне: "Мы влюбились друг в друга". Но Ким Чен Ын так не думает. Однако Трамп может быть увлечен собственными восприятиями.

Они, по моему мнению, ошибочны, они позволяют этим авторитарным лидерам использовать его.

Использовать во время переговоров?

Да. Именно это делает Путин с Трампом со времени его инаугурации.

Думаете ли вы, что Марко Рубио или другие члены команды нацбезопасности присутствовали во время телефонных разговоров между Трампом и Путиным?

Не знаю. Обычно советник по национальной безопасности участвует во всех звонках президента с иностранными лидерами. Сейчас Рубио одновременно исполняет его обязанности и обязанности госсекретаря, поэтому он должен был присутствовать. Не знаю, сообщал ли Белый дом об этом. Ни подтверждения, ни опровержения.

Действительно ли существует угроза для Путина в Кремле

По данным The Washington Post, большинство российских солдат сегодня не согласились бы на мирное урегулирование войны, если Россия не оккупирует 4 области Украины полностью. Означает ли это, что Путин боится завершать войну без достижения максималистских целей?

Думаю, это отражение более 3 лет российской пропаганды. На Западе многие говорят об этой войне, как о войне Путина. Однако я считаю ошибкой игнорировать тот факт, что Путин и его советники в Кремле отражают значительную часть общественного мнения в России.

В течение последних 35 лет они убедили большое количество россиян в том, что распад Советского Союза был не случайностью, а "сознательным заговором Запада", а все попытки Путина восстановить Российскую империю следует рассматривать как составную часть длительной войны против западных стран.

Поэтому, если людей убедили, что так произошло в истории, эти настроения российских солдат логичны в этом контексте. Хотя это и ошибочно, но именно это они слышат почти 10 лет из-за контроля Путиным средств массовой информации в России.

Существует интересная дискуссия среди некоторых аналитиков, что если Путин пойдет на соглашение о прекращении огня на не слишком выгодных для России условиях, то его режим может оказаться под угрозой. Его солдаты или другие наемники могут свергнуть его. Как вы оцениваете такую возможность?

Я не вижу этого сейчас. Думаю, это полезный прием для Путина говорить об этом внешним наблюдателям, чтобы оправдать свою жесткую позицию. Однако сейчас Россия – это не правительство в привычном понимании. Это больше похоже на преступную группировку. И, конечно, если силовые структуры восстанут против любого лидера, это может прекратить его правление.

Однако Путин мастерски владеет рычагами власти в Кремле, и я не думаю, что его положение будет под угрозой в ближайшее время.

По информации издания The Washington Post, в Кремле царит тревога из-за возможного возвращения российских солдат домой после прекращения огня. Они могут представлять серьезную угрозу режиму Путина из-за своей жестокой натуры, психологических проблем и травм, которые они получили в результате участия в боевых действиях. Что вы думаете об этом?

Возможно, определенная опасность существует. Мы видели признаки недовольства в военных инцидентах с группировкой "Вагнер" и Евгением Пригожиным.

Однако люди также видели, как Путин обращается с инакомыслием внутри России. Поэтому я думаю, что хоть это и возможно, однако, по моему мнению, это маловероятная реальная угроза для власти Путина.

Путин настроен "оптимистично"

Какие ваши ожидания от российского режима Путина в ближайшие месяцы? Какой ваш прогноз относительно следующих решений России, следующих шагов в отношении Украины?

Он просто усилит своё давление и будет надеяться на то, что где-то удастся достичь прорыва или получить определенное стратегическое преимущество. Они (россияне – 24 Канал) явно не продемонстрировали никакой стратегии с начала вторжения, которое провалилось на нескольких направлениях из-за сопротивления Украины.

Поэтому, несмотря на огромные человеческие и материальные потери, я предполагаю, что мы увидим ту же самую стратегию.

Если Путин не достигнет своих максималистских целей до конца 2025 года, а именно оккупации 4 областей, станет ли он более открытым к заключению соглашения о прекращении огня, например, в следующем году при администрации Трампа?

Кто знает, возможно, в следующем году. Однако я считаю, что на данном этапе Путин настроен оптимистично, хоть и, по моему мнению, нереалистично, именно поэтому он хочет продолжать войну.

И я думаю, что теперь, после телефонного разговора с Трампом, Путин, по крайней мере с точки зрения президента США, имеет полный карт-бланш.

А считаете ли вы соглашение о прекращении огня первым возможным результатом этой войны? Или это, по вашему мнению, следующие цели Путина после попыток захватить еще больше украинских территорий?

Если он получит больше территории, перемирие невыгодно для Украины. Не думаю, что стоит вести переговоры, пока российские войска продвигаются вперед, хоть и медленно. И так, кажется, сейчас и есть на поле боя.