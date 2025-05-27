Владіміру Путіну вдається успішно маніпулювати Дональдом Трампом. Президент США не бажає застосовувати щодо Росії методи батога і пряника, як йому радить оточення. Натомість він займає досить дивну позицію.

Трамп вважає диктатора другом. Є ймовірність, що президент США відмовиться від спроб вести переговори про припинення вогню.

Такий прогноз озвучив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу ексрадник президента США з питань національної безпеки, експосол США при ООН Джон Болтон.

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"Путін обіграв Трампа"

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Однак той не погодився на режим припинення вогню. Він лише запропонував продовжити так звані нескінченні переговори. Чи не переоцінив Путін свої можливості зараз?

Я вважаю, що раніше він міг переоцінювати свої можливості перед дзвінком. Але, судячи з результату розмови, Путін отримав саме те, чого хотів. Він прагнув особистої розмови один на один із Трампом, можливо, навіть зустрічі, але телефонної розмови виявилось достатньо. Ні Володимир Зеленський, ні представники Європи не брали участь, тільки Трамп і Путін.

Очевидно, Путін не пішов на жодні поступки щодо припинення вогню. Трамп це прийняв. Він не погрожував санкціями. Юрій Ушаков, радник Путіна та колишній посол у США, розповів російським журналістам, що після двогодинної розмови їм так сподобалось спілкуватися, що ніхто не хотів закінчувати дзвінок. Ви можете в це вірити або ні, але це, як мені здається, вказує на те, що Путіну вдалося переграти Трампа і отримати мовчазну згоду на продовження військових дій Росії.

Тож, на ваш погляд, Путін знову обіграв Дональда Трампа під час цього дзвінка?

Сумнівів немає. Путін успішно маніпулює Трампом ще з часів його першої каденції та з самого початку другого терміну Дональда Трампа. В січні з'являються очевидні докази того, що, Путін отримує від нього саме те, чого бажає, незважаючи на попередні погрози деяких радників Трампа застосувати жорсткі методи батога і пряника проти Росії.

Це передбачає погрози продовжувати або навіть збільшувати військову допомогу Україні, а також вводити нові жорсткіші санкції проти Росії. Нічого з цього не сталося. Немає ознак, що це станеться найближчим часом. Отже, стратегія Путіна домогтися розмови або зустрічі один на один із Трампом вже була випробувана і спрацювала, і я вважаю, що втілилась знову.

Інтерв'ю з Джоном Болтоном: дивіться відео

Війна вигідна для Путіна

Чи вважаєте ви, що Владімір Путін хоче продовжувати війну ще деякий час? Згідно з даними Bloomberg, він впевнений у своїй перемозі та в тому, що його армія зможе захопити чотири українські області, навіть ті частини, які наразі не контролюються російськими військами. Як ви оцінюєте, з чим пов'язана така нереалістична мета Кремля щодо російської армії?

Є теорія серед близьких до Росії спостерігачів у Європі та США, що війна насправді вигідна Путіну. Вона активно допомагає йому утримувати владу в Росії, особливо беручи до уваги те, що Росія доволі успішно уникає або суттєво пом'якшує вплив санкцій, які наклали Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Насправді наслідки цієї війни досі не відчуваються безпосередньо широкими верствами російського населення.

Я думаю, що росіяни вважають, що військова перевага на їхньому боці, хоча здобутки дуже малі, вони досягаються повільно і з величезними втратами.

Путін, ймовірно, вірить, що постійний тиск на український уряд може змусити деяких європейських лідерів відійти від їхніх очевидних зобов'язань. Вірить він, що час на боці Росії чи ні, він все одно налаштований на відновлення Російської імперії, що почав робити ще у 2005 році.

Тому, на його погляд, навіть припинення вогню буде лише тимчасовим. І це одна з причин, чому Україна має повне право вимагати гарантій безпеки. Адже навіть якщо військові дії припиняться завтра, це далеко не кінець російської загрози.

Як надалі діятиме Трамп

Чи вважаєте ви, що радники з національної безпеки Трампа розуміють, що ним маніпулюють? Чи вірять вони, що Трамп піддається впливу російського диктатора, чи просто бояться говорити йому правду?

Я думаю, що це, мабуть, комбінація обох факторів. Можливо, Марко Рубіо, державний секретар, говорить йому правду. Але є й інші, хто слухає впливових медіа, таких як Такер Карлсон і Лора Лумер, які фактично працюють на Кремль. Ніхто точно не знає, але їхні погляди явно доволі дивні та дуже сприятливі для Росії. І, схоже, це напрямок, якого Трамп продовжує дотримуватися.

Як ви оцінюєте можливі результати переговорів між Трампом і Путіним? Які можуть бути наслідки та перспективи цього діалогу, адже здається, що Трамп мусить нарешті продемонструвати конкретний результат після того, як доклав стільки зусиль, особливо політичних, для врегулювання цієї війни?

Безумовно, після того, як минулого року під час передвиборчої кампанії він заявляв, що просто посадить Зеленського і Путіна за стіл та вирішить все за 24 години. Зараз, через чотири місяці після інавгурації, цього очевидно не сталося.

Я припускаю, що Трамп сподівається на те, що у разі провалу в досягненні припинення вогню він зазнає лише мінімальних політичних втрат і зможе зберегти свою репутацію. Багато хто в США автоматично звинуватить у цьому Путіна.

Справжнє питання полягає у тому, чи продовжить Трамп, або навіть збільшить постачання військової допомоги Україні. Одне – вийти з переговорів про припинення вогню, інше – припинити підтримку. Трамп поки нічого остаточного не заявляв ні про те, ні про інше. Сподіваюсь, Конгрес, де ще багато політиків дуже підтримують Україну, виділить додаткове фінансування, і Трамп не стане їм перешкоджати.

Чи вважаєте ви, що команда національної безпеки Трампа намагається переконати його дозволити Україні отримувати зброю з США для продовження військової підтримки?

Я думаю, що в адміністрації є внутрішні розбіжності. Я припускаю, що Рубіо підтримує додаткову допомогу. Але, знову ж таки, віцепрезидент Венс ще під час виборів до Сенату у 2022 році в Огайо заявляв, що йому байдуже на те, що відбувається в Україні. Це, безперечно, дуже небезпечне ставлення для людини, яка так близько до президента.

Чи прагне Росія припинення вогню

Ви щойно згадали Джей Ді Венса. Нещодавно він сказав, що Путін, здається, не зовсім знає, як вийти з цієї війни. Чи має він рацію?

Ні, я думаю, Путін точно знає, що робить. Він не хоче виходити з війни. Я бачу багато причин, через які росіяни могли б сказати, що їм потрібне припинення вогню, що їхня армія зазнала великих втрат, що велика частина Чорноморського флоту тепер на дні Чорного моря завдяки Україні. Можливо, вони могли б уникнути частини економічних санкцій і фактично заробити більше грошей на міжнародному продажі нафти.

Все це з російського погляду могло б свідчити, що вони повинні прагнути припинення вогню. Але якщо такі аргументи висувають у Кремлі, вони явно ще не переконали Путіна. Якщо він робить те, що хоче, то може бути і правий, і ні з погляду Росії. Але Путін вважає, що йде правильним курсом.

Під час переговорів минулого тижня у Стамбулі Росія висунула нереалістичні вимоги до української делегації. Зокрема, щодо виведення ЗСУ з територій чотирьох українських областей, які наразі лише частково перебувають під контролем російської сторони і не є повністю окупованими. Чи існує ймовірність, що Росія піде на компроміс? Чи бачите ви це як початкову позицію для переговорів, чи як позицію Росії, яка не зміниться?

Я думаю, Кремль розуміє, що ці вимоги не будуть виконані. Найбільше, що росіяни можуть досягти найближчим часом щодо припинення вогню, це замороження позиції неіснуючої лінії фронту. Коли заморожуються сили на місцях, це стає лінією припинення вогню.

Тому я підозрюю, що ці надмірні вимоги щодо всіх чотирьох областей, які вони вважають російськими, мають внутрішньополітичне значення в Росії, а також використовуються як розмінна монета для отримання чогось іншого.

Я думаю, що Путіна також цікавить відведення частини сил НАТО з Балтії, можливо, з країн Східної Європи, які є членами НАТО. Я не думаю, що він цього доб'ється, і сумніваюся, що це станеться. Але в його розумінні відведення сил НАТО є важливим, тому що це впливає на оборонну позицію Росії.

Ми бачимо навіть сьогодні в США повідомлення про нарощування військ вздовж кордону з Фінляндією. Тому я вважаю, що Путін має на увазі загальну картину на його погляд у Москві, це частина його плану відновлення Російської імперії.

Прогноз щодо переговорів до кінця 2025 року

Чи очікуєте ви прориву в переговорах до кінця цього року? Чи вірите, що Трамп досягне угоди про припинення вогню або матиме якийсь успіх у цьому?

Мій прогноз наступний – Трамп відмовиться від спроб вести переговори про припинення вогню. Можливо, щось зміниться: драматичний, несподіваний розвиток на полі бою або рішення Трампа припинити постачання зброї та іншої військової допомоги Україні, що, на мою думку, було б величезною помилкою.

Однак з огляду України, український уряд має вести переговори з європейськими країнами-членами НАТО на випадок, якщо Трамп припинить підтримку, щоб зрозуміти, чи зможуть європейці дотримати своїх обіцянок і компенсувати можливе скорочення допомоги.

Якщо Трамп вирішить відійти від участі в цих переговорних процесах, то, на вашу думку, чи продовжить США надавати військову допомогу Україні?

Я дуже сподіваюся на це. В Конгресі є значна підтримка для продовження і збільшення військової допомоги. Треба бути впевненими, що Трамп не накладе вето і не заохочуватиме опонентів допомоги.

Якщо він просто скаже, що зброя, боєприпаси та інша військова допомога залишаться на поточному рівні, це буде прийнятно. Однак це все одно означає, що європейцям доведеться робити більше до 31 грудня (2025 року – 24 Канал).

Що заважає США ввести економічні санкції проти Росії

Чи очікуєте ви, що Конгрес США зможе самостійно ініціювати та ввести нові санкції проти російської економіки без підтримки або схвалення з боку Білого дому? Про це вже говорив держсекретар Марко Рубіо. Чому Трамп так не хоче тиснути на Путіна?

Він бачить у Путіні свого друга. Це важко пояснити, я знаю. Однак Трамп думає, що якщо у нього хороші відносини й дружба з іноземним лідером, то США мають хороші відносини з цією країною.

Це надто спрощено, але так він думає, і він вважає, що вони з Путіним друзі. Я не вірю, що Путін так само бачить ці відносини. Однак приблизно за 24 години після дзвінка Путіну Трамп не продемонстрував жодних ознак, що він підтримує введення нових санкцій.

Якби він зателефонував Ліндсі Грему і сказав не просувати ці санкції, Грем так би й зробив. Однак добре, що ця тема обговорюється.

Безумовно, це те, що Путін не може ігнорувати, поки законопроєкт перебуває на розгляді. Я був би здивований, якби його швидко прийняли.

Зокрема, зараз у Конгресі триває масштабна внутрішня боротьба щодо бюджету федерального уряду. Це дуже складно, і я не думаю, що щось відверне увагу в Палаті чи Сенаті, поки не розв'яжуть це питання, ймовірно, протягом 30 днів.

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Трамп вірить в дружбу з Путіним: є кілька причин

Які основні причини дружби між Трампом і Путіним?

Думаю, що головною причиною є те, що Путін сильно маніпулював Трампом, спираючись на свій досвід роботи в КДБ, і тепер Трамп справді вважає їх друзями.

Трамп має захоплення авторитарними лідерами. Він вважає, що дружить із Сі Цзіньпіном із Китаю і з Кім Чен Ином із Північної Кореї.

Коли вони вперше зустрілися в Сінгапурі, Трамп сказав про Кім Чен Ина: "Ми закохалися один в одного". Однак Кім Чен Ин так не думає. Проте Трамп може бути захоплений власними сприйняттями.

Вони, на мою думку, є помилковими, вони дозволяють цим авторитарним лідерам використовувати його.

Використовувати під час переговорів?

Так. Саме це робить Путін з Трампом від часу його інавгурації.

Чи думаєте ви, що Марко Рубіо або інші члени команди нацбезпеки були присутні під час телефонних розмов між Трампом і Путіним?

Не знаю. Зазвичай радник із національної безпеки бере участь у всіх дзвінках президента з іноземними лідерами. Зараз Рубіо одночасно виконує його обов'язки та обов'язки держсекретаря, тому він мав бути присутній. Не знаю, чи Білий дім повідомляв про це. Ні підтвердження, ні спростування.

Чи справді існує загроза для Путіна в Кремлі

За даними The Washington Post, більшість російських солдатів сьогодні не погодилися б на мирне врегулювання війни, якщо Росія не окупує 4 області України повністю. Чи означає це, що Путін боїться завершувати війну без досягнення максималістських цілей?

Думаю, це відображення понад 3 років російської пропаганди. На Заході багато хто говорить про цю війну, як про війну Путіна. Однак я вважаю помилкою ігнорувати той факт, що Путін і його радники у Кремлі відображають значну частину громадської думки в Росії.

Протягом останніх 35 років вони переконали велику кількість росіян у тому, що розпад Радянського Союзу був не випадковістю, а "свідомою змовою Заходу", а всі спроби Путіна відновити Російську імперію слід розглядати як складову частину тривалої війни проти західних країн.

Тож, якщо людей переконали, що так сталося в історії, ці настрої російських солдатів логічні в цьому контексті. Хоча це й помилково, але саме це вони чують майже 10 років через контроль Путіним засобів масової інформації в Росії.

Існує цікава дискусія серед деяких аналітиків, що якщо Путін погодиться на угоду про припинення вогню на не надто вигідних для Росії умовах, то його режим може опинитися під загрозою. Його солдати чи інші найманці можуть скинути його. Як ви оцінюєте таку можливість?

Я не бачу цього зараз. Думаю, це корисний прийом для Путіна казати про це зовнішнім спостерігачам, щоб виправдати свою жорстку позицію. Однак зараз Росія – це не уряд у звичному розумінні. Це більше схоже на злочинне угруповання. І звісно, якщо силові структури повстануть проти будь-якого лідера, це може припинити його правління.

Однак Путін майстерно володіє важелями влади у Кремлі, і я не думаю, що його становище буде під загрозою найближчим часом.

За інформацією видання The Washington Post, у Кремлі панує тривога через можливе повернення російських солдатів додому після припинення вогню. Вони можуть становити серйозну загрозу режиму Путіна через свою жорстоку натуру, психологічні проблеми та травми, які вони отримали внаслідок участі у бойових діях. Що ви думаєте про це?

Можливо, певна небезпека існує. Ми бачили ознаки незадоволення у військових інциденти з угрупованням "Вагнер" та Євгенієм Пригожиним.

Однак люди також бачили, як Путін поводиться з інакомисленням у середині Росії. Тож я думаю, що хоч це й можливо, проте, на мою думку, це малоймовірна реальна загроза для влади Путіна.

Путін налаштований "оптимістично"

Які ваші очікування від російського режиму Путіна у найближчі місяці? Який ваш прогноз щодо наступних рішень Росії, наступних кроків щодо України?

Він просто посилить свій тиск і буде сподіватися на те, що десь вдасться досягти прориву або отримати певну стратегічну перевагу. Вони (росіяни – 24 Канал) явно не продемонстрували жодної стратегії з початку вторгнення, яке провалилося на кількох напрямках через опір України.

Тож, попри величезні людські та матеріальні втрати, я припускаю, що ми побачимо ту ж саму стратегію.

Якщо Путін не досягне своїх максималістських цілей до кінця 2025 року, а саме окупація 4 областей, чи стане він більш відкритим до укладення угоди про припинення вогню, наприклад, наступного року за адміністрацією Трампа?

Хто знає, можливо, наступного року. Однак я вважаю, що на даному етапі Путін налаштований оптимістично, хоч і, на мою думку, нереалістично, саме тому він хоче продовжувати війну.

І я думаю, що тепер, після телефонної розмови з Трампом, Путін, принаймні з огляду президента США, має повний карт-бланш.

А чи вважаєте ви угоду про припинення вогню першим можливим результатом цієї війни? Чи це, на вашу думку, наступні цілі Путіна після спроб захопити ще більше українських територій?

Якщо він отримає більше території, перемир'я невигідне для України. Не думаю, що варто вести переговори, поки російські війська просуваються вперед, хоч і повільно. І так, здається, зараз є на полі бою.