Аналітики допускають, що наступного року Москва може здійснити агресію проти країн НАТО. До цього часу вона планує окупувати щонайменше чотири українські регіони – Донеччину, Херсонщину, Луганщину і Запоріжжя, передає 24 Канал із посиланням на Welt.

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Що задумала Москва

Видання зазначає, що навіть коли Трампу вдасться змусити Росію зупинитися зараз, вона залишатиметься великою загрозою для Європи у найближчі роки.

Керівник Українського ситуаційного центру в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вказав на те, що Росія продовжує нарощувати військову потугу: у неї стає більше снарядів, ракет, дронів, авіабомб. За словами експерта, це сигнал про те, що Кремль хоче підготуватися до війни з НАТО, навіть якщо й не планує розпочинати її зараз.

Німецькі військові зауважують, що окупаційному війську в Україні вдається переважно компенсувати свої втрати. Так, Москва мобілізує щомісяця 30 тисяч нових солдат.

Крім того, Росія має величезну діючу армію – у ній 1,5 мільйона військовослужбовців. Тим часом німецька армія налічує лише 180 тисяч солдатів.

Військовий аналітик Ніко Ланге підкреслив, що Росія готова нести великі втрати, і це робить її особливо небезпечною. Він прогнозує прямі та гібридні атаки Росії проти Польщі та країн Балтії.

Голова Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн вважає, що коли Путін отримає перемогу в Україні, напад на країну-члена НАТО через 4 – 5 років стане ще більш реалістичним.

До слова, у Міноборони Німеччини заявили, що Росія значно нарощує виробництво зброї, що перевищує її потреби для війни проти України.