Це зробило українські дрони "ефективнішими та смертоноснішими". Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників, передає 24 Канал.

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Як США допомогли українській індустрії БпЛА

За словами американських посадовців, Вашингтон витратив багато грошей, аби допомогти Україні розпочати й розширити власне виробництво безпілотних літальних апаратів. Згідно з оприлюдненою інформацією, частину військової допомоги Києву приховували.

Йдеться про підтримку у розробці нового покоління безпілотників, яку раніше ретельно приховували. Серед усього Сполучені Штати витратили 1,5 мільярда доларів, аби збільшити виробництво безпілотників в Україні. Також Вашингтон відправив в Україну працівників розвідки.

Це дозволило допомогти у розробці програми. Крім того, повідомляється про роботу над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями й українськими виробниками безпілотних літальних апаратів.

Водночас радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що американська підтримка України у вищезгаданій сфері виробництва зробила "реальний стратегічний вплив" на війну, яку наразі Росія веде проти нашої держави.

Посадовець розповів, що зусилля з використання безпілотників почалися після Харківського контрнаступу восени 2022 року. Потім процес пришвидшили під час підготовки до контрнаступу України на півдні у 2023 році.

На думку американських чиновників, інвестиції США зробили українські дрони "більш ефективними й смертоносними". Їхнє застосування посприяло сповільненню просування Росії на Сході України та допомогло знищити чверть Чорноморського флоту.

За словами Саллівана, підтримка у зміцненні української індустрії безпілотників дала "неоціненні уроки". Їх, як запевнив радник з нацбезпеки США, адміністрація Джо Байдена почала інтегрувати у власну оборонну промисловість.