Аналитики допускают, что в следующем году Москва может осуществить агрессию против стран НАТО. К этому времени она планирует оккупировать как минимум четыре украинских региона – Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области передает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Что задумала Москва

Издание отмечает, что даже если Трампу удастся заставить Россию остановиться сейчас, она будет оставаться большой угрозой для Европы в ближайшие годы.

Руководитель Украинского ситуационного центра в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг указал на то, что Россия продолжает наращивать военную мощь: у нее становится больше снарядов, ракет, дронов, авиабомб. По словам эксперта, это сигнал о том, что Кремль хочет подготовиться к войне с НАТО, даже если и не планирует начинать ее сейчас.

Немецкие военные отмечают, что оккупационному войску в Украине удается преимущественно компенсировать свои потери. Так, Москва мобилизует ежемесячно 30 тысяч новых солдат.

Кроме того, Россия имеет огромную действующую армию – в ней 1,5 миллиона военнослужащих. Между тем немецкая армия насчитывает лишь 180 тысяч солдат.

Военный аналитик Нико Ланге подчеркнул, что Россия готова нести большие потери, и это делает ее особенно опасной. Он прогнозирует прямые и гибридные атаки России против Польши и стран Балтии.

Председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн считает, что если Путин получит победу в Украине, нападение на страну-члена НАТО через 4 – 5 лет станет еще более реалистичным.

К слову, в Минобороны Германии заявили, что Россия значительно наращивает производство оружия, что превышает ее потребности для войны против Украины.