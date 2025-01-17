Об этом в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву заявил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Зеленский оценил шансы Европы противостоять России

Украинский президент считает, что Европа не способна защитить себя от России без украинской армии.

Российская армия больше чем все армия Европейского Союза, больше оружия, больше людей и больше наглости, потому что европейцы цивилизованные и они не привыкли к тому, они не знают, что это такое,

– заявил он.

По его словам, Россия знает, что такое война и имеет соответствующий опыт. Поэтому, как в очередной раз подчеркнул Владимир Зеленский, у европейской армии по состоянию на сегодня нет никаких шансов противостоять России без украинского войска. И Путин, по его мнению, это понимает, коммуницируя внутри своего окружения.

"Европейскому Союзу надо быть более прагматичным, и в 2 – 3 раза наращивать свое производство (оружия – 24 Канал), для себя. То, что они дают Украине – окей. Но для Украины сегодня, а на завтра для себя. Это важно. Не для того, чтобы воевать, а чтобы русские знали, что это все есть в Европе", – добавил он.

К слову, Владимир Зеленский также считает, что у Украины есть шанс закончить войну в 2025 году. По его словам, на это может повлиять избранный президент США Дональд Трамп, который способен давить на Россию. Глава государства подчеркнул, что сейчас у Украины есть сильный партнер США и Евросоюз.