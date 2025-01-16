Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Отмечается, что соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Украина не согласится на требования России

У Владимира Зеленского спросили о возможности усиления Украины для достижения мира.

Мир через силу. Все это в деталях было описано в нашем Плане победы. Это не громкие слова, там сильная Украина. Именно такая Украина может отбить свою независимость, защитить своих людей. Там все это есть, в частности, там – пакет оружия для усиления нас на поле боя с учетом нашей армии, не уменьшение ее в разы, как этого хочет враг,

– ответил президент.

По словам главы государства, при любой дипломатии, защита для Украины – это вопрос номер один, что предусматривает сохранение количественно такой армии, которая есть сегодня.

К слову, ранее Зеленский сообщал, что Путин предлагает юридически утвердить потери украинских территорий, уменьшить армию до 40 – 50 тысяч и проголосовать в парламенте за нейтральный статус в отношении НАТО. Однако президент объяснял, что Украина не пойдет на этот шаг, ведь с такой армией война разрушит государство.