Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства и первой леди. В нем президент подчеркнул, что россиянам никто не подарит временно оккупированные территории и независимость Украины.

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Может ли Украина уменьшить численность Вооруженных Сил

Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир предполагает сильную Украину. По словам главы государства, речь идет о серьезных гарантиях безопасности и недопущении того, что Путин снова придет с агрессией.

Это сильная армия, а не то, на что рассчитывает Путин, 40 – 50 тысяч призыва – мы понимаем, что с такой армией война разрушит, не будет больше независимой Украины,

– объяснил президент.

Он подчеркнул, что именно сейчас Украина имеет исторический шанс достичь окончательного результата в многолетней борьбе за независимость.

Зеленский сказал, что Путин предлагает юридически утвердить потери украинских территорий, уменьшить армию до 40 – 50 тысяч и проголосовать в парламенте за нейтральный статус по НАТО. Однако, по словам президента, "никто им (россиянам, – 24 Канал) все равно не будет отдавать ни наши земли, ни нашу независимость".

К слову, в этом интервью Зеленский также заявил, что за один день война в Украине не завершится. Впрочем, он надеется, что президентство Дональда Трампа может способствовать более быстрому завершению горячей фазы войны.