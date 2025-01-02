Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира и Елены Зеленских.

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Что нужно Украине, чтобы остановить Путина

Владимир Зеленский отметил, что Украина должна иметь соответствующее фактическое оружие, фактическую армию, фактический пакет дальнобойных возможностей, что остановит Путина.

Остановит по факту, или он будет знать, что у вас это есть, и это будет превентивно работать,

– сказал президент.

В том же интервью украинский гарант высказался о "справедливом мире". Президент заметил, что его не стоит разделять с понятием "победа". Мир не означает, что России подарят украинские территории и независимость.

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Также президент заверил, что война в Украине не закончится в одним днем. Однако Зеленский выразил уверенность, что горячая стадия может закончиться достаточно быстро. Это возможно, если Трамп будет достаточно сильным в своей позиции.