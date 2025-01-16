Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Зазначається, що відповідну заяву президент України зробив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Україна не пристане на вимоги Росії

У Володимира Зеленського запитали про можливості посилення України для досягнення миру.

Мир через силу. Все це в деталях було описано у нашому Плані перемоги. Це не гучні слова, там сильна Україна. Саме така Україна може відбити свою незалежність, захистити своїх людей. Там все це є, зокрема, там – пакет зброї для посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, не зменшення її в рази, як цього хоче ворог,

– відповів президент.

За словами глави держави, за будь-якої дипломатії, захист для України – це питання номер один, що передбачає збереження кількісно такої армії, яка є сьогодні.

До слова, раніше Зеленський повідомляв, що Путін пропонує юридично затвердити втрати українських територій, зменшити армію до 40 – 50 тисяч і проголосувати в парламенті за нейтральний статус щодо НАТО. Однак президент пояснював, що Україна не піде на цей крок, адже з такою армією війна зруйнує державу.