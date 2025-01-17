Про це в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави заявив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Зеленський оцінив шанси Європи протистояти Росії

Український президент вважає, що Європа не здатна захистити себе від Росії без української армії.

Російська армія більша ніж всі армія Європейського Союзу, більше зброї, більше людей і більше нахабства, бо європейці цивілізовані і вони не звикли до того, вони не знають, що це таке,

– заявив він.

За його словами, Росія знає, що таке війна і має відповідний досвід. Тому, як вкотре наголосив Володимир Зеленський, у європейської армії станом на сьогодні немає жодних шансів протистояти Росії без українського війська. І Путін, на його думку, це розуміє, комунікуючи всередині свого оточення.

"Європейському Союзу треба бути більшим прагматичним, і у 2 – 3 рази нарощувати своє виробництво (зброї – 24 Канал), для себе. Те, що вони дають Україні – окей. Але для України сьогодні, а на завтра для себе. Це важливо. Не для того, щоб воювати, а щоб рускі знали, що це все є в Європі", – додав він.

До слова, Володимир Зеленський також вважає, що в України є шанс закінчити війну у 2025 році. За його словами, на це може вплинути обраний президент США Дональд Трамп, який здатний тиснути на Росію. Глава держави підкреслив, що нині в України є сильний партнер США та Євросоюз.