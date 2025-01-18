Сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt am Sonntag. В то же время там отметили, что нападение российских войск на НАТО в ближайшие годы маловероятно.

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К чему может готовиться Россия

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель штаба планирования и командования в Министерстве обороны Германии отметил, что несмотря на потери Россия успешно перевооружается.

Мы наблюдаем, что российские вооруженные силы не только способны собственными силами и при поддержке партнеров компенсировать свои огромные потери в личном составе и материальных средствах, но и успешно перевооружаются,

– заявил он.

Фройдинг отметил, что в России ежемесячно растет производство танков, боеприпасов, ракет и дронов. В то же время в Минобороны отметили, что несмотря на то, что в ближайшие годы нападение России на НАТО маловероятно, Москва, вероятно, активно готовится к ней.

Председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте Мари Агнес Штрак-Циммерманн называет перевооружение России "огромной угрозой" для Германии и Европы.

"Россия имеет впечатляющую численность войск и широкий спектр разнообразного мощного оборудования", – подчеркнула она.

Несмотря на западные санкции, России удалось расширить свою военную промышленность и производственные возможности. Однако трудности с качеством продукции и зависимость от иностранных технологий ограничивают ее успех.