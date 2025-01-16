Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра на пресс-конференции в Брюсселе.

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Что указывает на то, что Россия не готова к миру

Бауэр считает, что Кремль не имеет желания остановить войну, поэтому страны НАТО должны дать достойный ответ на такие действия агрессора. Так, председатель Военного комитета Альянса отметил, что война России против Украины имеет глобальные последствия, ведь к боевым действиям приобщаются другие страны.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин поставил российскую экономику на военные рельсы, что также указывает на отсутствие признаков того, что Кремль готовится к миру.

Россия все теснее сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это требует объединенного и сильного ответа. Именно поэтому вкладываем больше усилий в военное сотрудничество, и обмен знаниями и опытом с нашими партнерами,

– подчеркнул Бауэр.

К слову, на заседании Военного комитета НАТО, которое проходило 15 – 16 января впервые прошло с участием начальников генеральных штабов из 26 стран-партнеров НАТО и ЕС.