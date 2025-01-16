Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование Военно-воздушных сил НАТО. F-35 задействовали "в ответ на большое количество самолетов России в воздухе".

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Североатлантический альянс поднял F-35

Это первый случай, когда норвежские самолеты были привлечены к активной противовоздушной обороне польского воздушного пространства, демонстрируя преданность Альянса восточному флангу НАТО,

– написали в командовании.

К слову, в ночь на 15 января 2025 года россияне осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также "Шахедами" и дронами-имитаторами других типов. В частности, украинская ПВО работала в Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Тогда же стало известно, что в результате российской атаки Польша задействовала дежурство боевых пар, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

Сообщается, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с зонами повышенной угрозы.