Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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В Польше в очередной раз подняли боевую авиацию

В результате ракетной атаки Польша задействовала дежурство боевых пар, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высшее состояние готовности.

В связи с нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенных, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами.

Оперативное командование Вооруженных Сил подчеркнуло, что контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, из-за российской массированной атаки 15 января в части областей Украины ввели превентивные отключения света. В ДТЭК сообщили, что электроэнергии не стало, в частности, в домах жителей Днепропетровщины, Донецкой области, Кировоградщины и Полтавщины.