Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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У Польщі вчергове підняли бойову авіацію

Внаслідок ракетної атаки Польща задіяла чергування бойових пар, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.

У зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі,

– йдеться в заяві.

Зазначається, що вжиті заходи були спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.

Оперативне командування Збройних Сил наголосило, що контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, через російську масовану атаку 15 січня в частині областей України ввели превентивні відключення світла. В ДТЕК повідомили, що електроенергії не стало, зокрема, у домівках мешканців Дніпропетровщини, Донеччини, Кіровоградщини та Полтавщини.