Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера на пресконференції в Брюсселі.

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Що вказує на те, що Росія не готова до миру

Бауер вважає, що Кремль не має бажання зупинити війну, тому країни НАТО мають дати гідну відповідь на такі дії агресора. Так, голова Військового комітету Альянсу наголосив, що війна Росії проти України має глобальні наслідки, адже до бойових дій долучаються інші країни.

Крім того, російський диктатор Владімір Путін поставив російську економіку на військові рейки, що також вказує на відсутність ознак того, що Кремль готується до миру.

Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військову співпрацю, та обмін знаннями й досвідом із нашими партнерами,

– наголосив Бауер.

До слова, на засіданні Військового комітету НАТО, яке проходило 15 – 16 січня вперше пройшло за участі начальників генеральних штабів з 26 країн-партнерів НАТО і ЄС.