Повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt am Sonntag. Водночас там зауважили, що напад російських військ на НАТО в найближчі роки є малоймовірним.

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До чого може готуватися Росія

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник штабу планування і командування в Міністерстві оборони Німеччини зауважив, що попри втрати Росія успішно переозброюється.

Ми спостерігаємо, що російські збройні сили не тільки здатні власними силами і за підтримки партнерів компенсувати свої величезні втрати в особовому складі і матеріальних засобах, але й успішно переозброюються,

– заявив він.

Фройдінг зауважив, що у Росії щомісяця зростає виробництво танків, боєприпасів, ракет та дронів. Водночас у Міноборони зазначили, що попри те, що у найближчі роки напад Росії на НАТО малоймовірний, Москва, ймовірно, активно готується до неї.

Голова Комітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті Марі Агнес Штрак-Ціммерманн називає переозброєння Росії "величезною загрозою" для Німеччини та Європи.

"Росія має вражаючу чисельність військ і широкий спектр різноманітного потужного обладнання", – наголосила вона.

Попри західні санкції, Росії вдалося розширити свою військову промисловість та виробничі можливості. Однак труднощі з якістю продукції та залежність від іноземних технологій обмежують її успіх.