Про це у вівторок, 14 січня повідомили на сайті Міністерства оборони Німеччини, передає 24 Канал.

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Що відомо про військову допомогу від Німеччини

До нового пакета допомоги, зокрема, увійшли:

5 бойових машин піхоти MARDER;

боєкомплект для бойового танка LEOPARD 1;

18 колісних гаубиць RCH 155;

14 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;

19 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм;

11 тисяч мінометних боєприпасів 120 мм;

495 штурмових гвинтівок HK 416.

Також відомо про різні види БпЛА:

600 ударних безпілотників HF-1;

50 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;

46 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

43 розвідувальних безпілотників SONGBIRD.

Крім того, німецький пакет допомоги доповнили ковдрами, турнікетами, біноклями тощо.

До слова, 14 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся з Володимиром Зеленським. Пісторіус прибув до Києва, аби дізнатися більше про військову ситуацію в Україні. Тоді ж очільник німецького відомства анонсував допомогу нашій державі, зокрема, надання гаубиць 155 калібру.

Колісна гаубиця 155-го калібру – це справді чудесний витвір інженерної науки. Це дуже особлива система,

– сказав Пісторіус.

Він також запевнив, що навіть після виборів у Німеччині підтримка України триватиме.