Про це у вівторок, 14 січня повідомили на сайті Міністерства оборони Німеччини, передає 24 Канал.
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Що відомо про військову допомогу від Німеччини
До нового пакета допомоги, зокрема, увійшли:
- 5 бойових машин піхоти MARDER;
- боєкомплект для бойового танка LEOPARD 1;
- 18 колісних гаубиць RCH 155;
- 14 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 19 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм;
- 11 тисяч мінометних боєприпасів 120 мм;
- 495 штурмових гвинтівок HK 416.
Також відомо про різні види БпЛА:
- 600 ударних безпілотників HF-1;
- 50 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;
- 46 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 43 розвідувальних безпілотників SONGBIRD.
Крім того, німецький пакет допомоги доповнили ковдрами, турнікетами, біноклями тощо.
До слова, 14 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся з Володимиром Зеленським. Пісторіус прибув до Києва, аби дізнатися більше про військову ситуацію в Україні. Тоді ж очільник німецького відомства анонсував допомогу нашій державі, зокрема, надання гаубиць 155 калібру.
Колісна гаубиця 155-го калібру – це справді чудесний витвір інженерної науки. Це дуже особлива система,
– сказав Пісторіус.
Він також запевнив, що навіть після виборів у Німеччині підтримка України триватиме.