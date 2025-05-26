Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 19 по 25 травня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті

Минулого тижня перші кілька днів кількість бойових зіткнень ішла на спад, однак від п'ятниці на фронті спостерігається загострення. Ворог відновив атаки на Гуляйпільському напрямку, посилив штурми на Курському та зберігає високу активність в районах Покровська, Торецька і Лимана.

Загалом минулого тижня відбулося 1 212 бойових зіткнень. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 403 штурми;

Курський напрямок – 157 штурмів;

Новопавлівський напрямок – 156 штурмів;

Лиманський напрямок – 142 штурми;

Торецький напрямок – 99 штурмів;

Краматорський напрямок – 37 штурмів;

Харківський напрямок – 36 штурмів;

Оріхівський напрямок – 26 штурмів;

Куп'янський напрямок – 26 штурмів;

Сіверський напрямок – 19 штурмів;

Придніпровський напрямок – 8 штурмів;

Гуляйпільський напрямок – 6 штурмів.

Попри велику кількість атак, змін лінії фронту не зафіксовано на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших напрямках говоримо далі.

Росіяни закріпилися на Сумщині

Важкі бої тривають в районі прикордоння на Сумщині. Попри заяву кремлівського диктатора Путіна про нібито повну зачистку Курської області, ця інформація не відповідає дійсності й під контролем України все ще залишаються прикордонні ділянки в районах сіл Горналь, Олешня і Відруба.

Попри те, на жаль, ворогу вдалося закріпитися на українській території. Так, села Журавка і Новеньке, а також більшість Веселівки та Басівки опинилися в окупації.

Російські загарбники намагаються прориватися на інших ділянках кордону та штурмують села Локня, Біловоди та в напрямку Водолагів.





Ситуація в Сумській області / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку і в напрямку Костянтинівки

Особливо складною є ситуація на Торецькому напрямку. Тривають міські бої в Торецьку, який майже повністю знищений ворогом. Водночас росіяни використовують тактики прориву, які вже були використані в Розливі, Багатирі та інших населених пунктах: ворог проривається обмеженою кількістю піхоти та закріплюється на невеликій ділянці, а далі до нього прибуває підкріплення. Наприклад, росіяни прорвалися у Диліївку та рухаються в напрямку Плещіївки.

Також росіяни зайшли у Романівку та Зорю. Водночас між цими селами є велика загроза оточення українських сил, котрі перебувають у Гнатівці та Старій Миколаївці. Відстань між Зорею і Романівкою – 4 кілометри.

Крім того, ворог продовжує рух по трасі Покровськ – Костянтинівка в напрямку останньої.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються до адмінмежі Донеччини

Ускладнюється ситуація на Покровському напрямку. Прорив ворога на трасу Покровськ – Костянтинівка погіршив ситуацію, адже росіяни тепер ведуть штурми в напрямках Новоекономічного та Мирнограда.

Попри величезну кількість атак, в напрямках Покровська, Мирнограда чи Новоекономічного росіянам просунутися не вдалося. Проте інша ситуація на ділянці в напрямку адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей.

Минулого тижня росіяни просунулися між Новоолександрівкою і Надіївкою та в Троїцькому. Ворожі війська наближаються до адмінмежі областей. Так, першочергово росіян цікавить повна окупація Донецької області, однак наближення лінії зіткнення до Дніпропетровщини призвело до посилених атак з боку росіян – на прилеглі до Донеччини села ворог постійно кидає КАБи, запускає дрони та б'є артилерією.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку також складна ситуація. Минулого тижня ворогу вдалося прорватися в район Багатиря на трасу Курахове – Запоріжжя та в село Одрадне.





Ситуація в районі Одрадного і Багатиря / Карта DeepStateMAP

А ось біля адмінмежі з Запорізькою областю ситуація теж не проста. На початку минулого тижня ворог зміг прорватися у село Зелене Поле та згодом розширив зону контролю. Так утворився "мішок" між цим селом і Новосілкою, що загрожує гарнізону, котрий тримає там оборону.





Ситуація в районі Зеленого Поля / Карта DeepStateMAP

Скільки б не було розмов і новин про переговори, останні кілька ночей майже вся країна відчуває на собі, на скільки терористична країна "готова закінчувати війну". Уночі 26 травня ворог запустив рекордну кількість "Шахедів" – 355. Попередньої ночі, зокрема, росіяни вбили 3 дітей на Житомирщині та ще 9 людей на Київщині, Хмельниччині та в Миколаєві. Єдиною гарантією спокою та миру для нас є наше військо, і тому кожен з нас має робити все можливе для його підтримки. Найпростіший спосіб прямо зараз підтримати наших воїнів – задонатити на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу. Пам'ятайте, байдужість наближає фронт.