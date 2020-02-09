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      Гончарук зізнався, що радиться з Богданом і Єрмаком щодо призначень

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      Гончарук: Іноді раджуся щодо призначень з Богданом і Єрмаком, бо поважаю їхню думку / фото з фейсбуку

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що іноді радиться про призначення з головою Офісу Президента Андрієм Богданом та помічником глави держави Андрієм Єрмаком. Водночас глава уряду наголосив, що саме він несе відповідальність за ці призначення.

      Олексій Гончарук радиться з цими людьми, бо дуже поважає їхню думку, розповів він у коментарі телеканалу ICTV.

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      Такий вплив на призначення вони і мають. Втім я прем'єр-міністр, тому я і ухвалюю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент. Тому остаточне рішення ухвалюю і відповідальність за нього несу я,
      – наголосив очільник уряду.

      Водночас він підкреслив, що намагається порадитися з усіма ключовими людьми у владній команді. Робить він це для того, аби "усім працювалося максимально комфортно".

      Втім він заперечив чутки, буцімто співбесіди з кандидатами на посади міністрів проходять в Офісі Президента України. З його слів, все це відбувається лише у Кабінеті міністрів.

      "Лише тоді, коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом – лідером нашої політичної команди", – розповів Олексій Гончарук.

      Що пов'язує Гончарука з Богданом?У Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук прийшов саме з-під керівництва Андрія Богдана. Перед тим, як стати Прем'єр-міністром України, Гончарук був заступником голови Офісу Президента.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Офіс Президента Андрій Богдан Андрій Єрмак
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