Гончарук признался, что советуется с Богданом и Ермаком относительно назначений

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что иногда советуется о назначении с главой Офиса Президента Андреем Богданом и помощником главы государства Андреем Ермаком. Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что именно он несет ответственность за эти назначения.

Алексей Гончарук советуется с этими людьми, потому что очень уважает их мнение, рассказал он в комментарии телеканалу ICTV.

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Такое влияние на назначение они и имеют. Впрочем я премьер-министр, поэтому я принимаю решения о внесении кандидатур министров в парламент. Поэтому окончательное решение принимаю и ответственность за него несу я,

– подчеркнул глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что старается посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде. Делает он это для того, чтобы "всем работалось максимально комфортно".

Впрочем он опроверг слухи, что якобы собеседования с кандидатами на должности министров проходят в Офисе Президента Украины. По его словам, все это происходит только в Кабинете министров.

"Только тогда, когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом – лидером нашей политической команды", – рассказал Алексей Гончарук.

Что связывает Гончарука с Богданом? В Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук пришел именно из-под руководства Андрея Богдана. Перед тем, как стать премьер-министром Украины, Гончарук был заместителем главы Офиса Президента.