Коломойский подтвердил, что его адвокат – это юрист Зеленского

Юрист Андрей Богдан осуществляет юридическое сопровождение кампании шоумена Владимира Зеленского. Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что он работает и его личным адвокатом.

Коломойский заявил в комментарии журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", что Богдан работает и на других людей и это вызывает у олигарха раздражение.

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Андрей Богдан летал к Коломойскому в течение 2018 года в Швейцарию, а затем в Израиль. Юрист отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива.

Моя частная жизнь не может быть без моего желания открыта ни журналистам, ни кому-либо другому. Я не являюсь ни публичным лицом – политик, ни госслужащим,

– отметил юрист.

В течение последних 2 лет кандидат в президенты Владимир Зеленский совершил 11 визитов в Женеву, когда там жил его бизнес-партнер, олигарх Игорь Коломойский. Впоследствии, когда тот переехал в Израиль, Зеленский еще дважды наведывался в Тель-Авив.

Кто такой Андрей Богдан?​Он является адвокатом Коломойского, который в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровской области. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом, не закончилось. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.