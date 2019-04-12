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      Коломойский подтвердил, что его адвокат – это юрист Зеленского

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      Коломойский подтвердил, что его адвокат – это юрист Зеленского
      Коломойский подтвердил, что его адвокат – это юрист Зеленского / Коллаж 24 канала

      Юрист Андрей Богдан осуществляет юридическое сопровождение кампании шоумена Владимира Зеленского. Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что он работает и его личным адвокатом.

      Коломойский заявил в комментарии журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", что Богдан работает и на других людей и это вызывает у олигарха раздражение.

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      Андрей Богдан летал к Коломойскому в течение 2018 года в Швейцарию, а затем в Израиль. Юрист отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива.

      Моя частная жизнь не может быть без моего желания открыта ни журналистам, ни кому-либо другому. Я не являюсь ни публичным лицом – политик, ни госслужащим,
      – отметил юрист.

      В течение последних 2 лет кандидат в президенты Владимир Зеленский совершил 11 визитов в Женеву, когда там жил его бизнес-партнер, олигарх Игорь Коломойский. Впоследствии, когда тот переехал в Израиль, Зеленский еще дважды наведывался в Тель-Авив.

      Кто такой Андрей Богдан?​Он является адвокатом Коломойского, который в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровской области. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом, не закончилось. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Игорь Коломойский
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