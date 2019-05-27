Медведчук вышел из переговоров по Донбассу: появилась реакция Кремля

Власти Российской Федерации сожалеет, что кум Владимира Путина Виктор Медведчук вышел из контактной группы по вопросам Донбасса.

По информации пророссийского издания ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Медведчук был очень эффективным в переговорах между Киевом и Москвой.

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"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность в той области, в которой он принимал участие в последние годы", – сказал Песков.

По его словам, кум Путина владел контактами и в Киеве, и в Москве и "использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Также добавил, что сейчас они не знаю, кто заменит Виктора Медведчука в контактной группе по вопросам Донбасса.

К слову, 24 мая лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет заниматься переговорами по Донбассу при президентстве Владимира Зеленского.

Что надо знать о Викторе Медведчуке: видео

Что говорит Зеленский об урегулировании конфликта на Донбассе?

Во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, чтобы прекратить войну на Донбассе, надо идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Британию и США.



Во время инаугурации новоизбранный президент также упоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача – это прекращение огня, а ради того, чтобы уберечь жизни военных, он готов на все.



После этого глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.