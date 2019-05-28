Як експерти оцінили першу поїздку Зеленського на передову

Президент України Володимир Зеленський уперше приїхав на передову та оцінив умови, в яких українські армійці несуть службу на Луганщині. Візит гаранта викликав хвилю емоцій в інтернеті: прихильники Володимира Зеленського вітали такий крок, противники ж малювали глузливі меми.

Сам же президент перевірив умови служби воїнів та дав військовому побуту свою оцінку.

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Жодних обіцянок не давав, окрім "буде краще". Проте, це добре, вважають експерти.

Те, що не було якихось гучних заяв та закликів, що ми все зробимо і все буде чудово, і армія буде реформована за рік – це швидше позитив, аніж негатив. Це б виглядало, як популізм з його боку,

– сказав військовий експерт, учасник бойових дій Тарас Чмут.

Передову на Луганщині разом з Володимиром Зеленським відвідали колишні функціонери "95 Кварталу", а нині перший помічник президента Сергій Шефір та перший заступник Адміністрації Президента Юрій Костюк.



Володимир Зеленський з екс-колегами по "95 Кварталу"

Вже на опорному пункті, за 400 метрів від ворога, принаймні так стверджують в адміністрації президента, Шефіра та Костюка не було.



Володимир Зеленський на передовій

Володимира Зеленського супроводжували лише військові – командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський та новий начальник генерального штабу Руслан Хомчак. З останнього в інтернеті почали кепкувати, адже він вдягнув бронежилет задом наперед.



Мем про перший візит президента на передову

Вистачає і мемів на Володимира Зеленського. Головне, через його блакитну сорочку та чорні штани, які виглядали досить неприродно для передової та вирізняли президента. Деякі користувачі соцмереж писали, що таким чином він легка мішень для ворога, адже блакитну сорочку дуже добре видно ворогу.

В тому, що Зеленський приїхав в синій сорочці нічого страшного немає. Він не військовий, він не був тут часто. Журналісти також приїжджають в різному одязі, вони можуть бути в якихось футболках та шортах,

– зазначив військовий журналіст, учасник бойових дій Олександр Махов.

І експерти, і військові сходяться на тому, що це перший плановий візит. І добре, що він відбувся. Надалі від Володимира Зеленського чекають не ознайомчих поїздок, а конкретних кроків.