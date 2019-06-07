От всех профессионалов избавляться неправильно, – Вакарчук о чиновниках времен Януковича

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что приближенные к Януковичу чиновники не имеют права сегодня занимать должности. Однако не следует избавляться от всех людей, которые работали в украинской власти.

Вакарчук поддерживает идею люстрации чиновников, которые имели прямое отношение к правительству экс-президента Виктора Януковича, пишет "Интерфакс".

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"Но под этим соусом избавляться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно", – добавляет он.

Лидер "Голоса" убежден, что люстрацию необходимо было провести еще в 1991 году. В то же время он считает, что административный аппарат нужно существенно сократить.

Но сильный административный аппарат должен быть основой в стране. Моя идея такая: уволить неэффективных чиновников, оставить их небольшое количество, повысить им зарплаты, проводить через серьезные экзамены, а не формальные тесты,

– объяснил Вакарчук.

Отметим, резонансным в этом контексте стало решение президента Владимира Зеленского назначить главой АП Андрея Богдана. В частности, на президентском сайте появилась петиция с требованием его увольнения.

Автор петиции напомнил, что в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал на должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. Сам Богдан заявил, что попал под люстрацию несправедливо.

Что известно о партии "Голос"?

16 мая Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".



Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина требует настоящих изменений, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменение правил игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.



Сейчас в партии "Голос" входят только 8 членов, однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он убеждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово многие состоятельные люди, которые получают свои доходы законным путем.