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      Усіх професіоналів позбуватись неправильно, – Вакарчук про чиновників часів Януковича

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      Вакарчук розповів про своє ставлення до люстрації
      Вакарчук розповів про своє ставлення до люстрації / 24 канал

      Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що наближені до Януковича чиновники не мають права сьогодні займати посади. Однак не слід позбуватись від усіх людей, які працювали в українській владі.

      Вакарчук підтримує ідею люстрації чиновників, які мали прямий стосунок до уряду екс-президента Віктора Януковича, пише "Інтерфакс".

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      "Але під цим соусом позбавлятися всіх професіоналів, які так чи інакше працювали в українській владі, я вважаю, неправильно", – додає він.

      Лідер "Голосу" переконаний, що люстрацію необхідно було провести ще в 1991 році. Водночас вінвважає, що даміністративний аппарат потрібно суттєво скоротити.

      Але сильний адміністративний апарат повинен бути основою в країні. Моя ідея така: звільнити неефективних чиновників, залишити їх малу кількість, підвищити їм зарплати, всіх проводити через серйозні іспити, а не формальні тести,
      – пояснив Вакарчук. 

      Зазначимо, резонансним у цьому контексті стало рішення президента Володимира Зеленського призначити головою АП Андрія Богдана. Зокрема, на президентському сайті з'явилась петиція із вимогою його звільнення. 

      Автор петиції нагадав, що в 2010-2011 та в 2013-2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді прем’єра Миколи Азарова. Сам Богдан заявив, що потрапив під люстрацію несправедливо.

      Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Партія Голос Люстрація Віктор Янукович
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