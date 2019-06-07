Усіх професіоналів позбуватись неправильно, – Вакарчук про чиновників часів Януковича
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що наближені до Януковича чиновники не мають права сьогодні займати посади. Однак не слід позбуватись від усіх людей, які працювали в українській владі.
Вакарчук підтримує ідею люстрації чиновників, які мали прямий стосунок до уряду екс-президента Віктора Януковича, пише "Інтерфакс".
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"Але під цим соусом позбавлятися всіх професіоналів, які так чи інакше працювали в українській владі, я вважаю, неправильно", – додає він.
Лідер "Голосу" переконаний, що люстрацію необхідно було провести ще в 1991 році. Водночас вінвважає, що даміністративний аппарат потрібно суттєво скоротити.
Але сильний адміністративний апарат повинен бути основою в країні. Моя ідея така: звільнити неефективних чиновників, залишити їх малу кількість, підвищити їм зарплати, всіх проводити через серйозні іспити, а не формальні тести,
– пояснив Вакарчук.
Зазначимо, резонансним у цьому контексті стало рішення президента Володимира Зеленського призначити головою АП Андрія Богдана. Зокрема, на президентському сайті з'явилась петиція із вимогою його звільнення.
Автор петиції нагадав, що в 2010-2011 та в 2013-2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді прем’єра Миколи Азарова. Сам Богдан заявив, що потрапив під люстрацію несправедливо.
Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".
Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.
Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.
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