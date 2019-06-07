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      Вакарчук пообещал удивить списком "Голоса" и рассказал о планах на коалицию

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      Святослав Вакарчук возглавит список партии "Голос"
      Святослав Вакарчук возглавит список партии "Голос" / 24 канал

      Святослав Вакарчук обещает на съезде "Голоса" удивить списком в Верховную Раду. Кроме того, его партия собирается работать в коалиции только с теми, кто разделяет ее принципы.

      Сам Вакарчук возглавит список этой политической силы на выборах в Верховную Раду, пишет "Интерфакс".

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      По словам лидера "Голоса", это пока единственный номер, который он может назвать официально. Другие номера еще не решены. В то же время Вакарчук заверил, что старых лиц в списке партии не будет.

      По многомандатному округу – увидите. Наш список вас удивит. В хорошем смысле,
      – добавил музыкант.

      Рассказал Вакарчук и о работе своей силы в коалиции новой Рады. Она, по его словам, может быть только с теми, кто разделяет принципы "Голоса".

      "Партия "Голос", понимая все вызовы, готова к коалиции. Но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы", – пояснил ее лидер.

      Вакарчук заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор – это Европа. Не будет работать с теми, кто будет защищать олигархов и не будет разделять правило "закон – один для всех".

      По остальным можно договариваться,
      – добавил он.

      Отметим, согласно опросу группы "Рейтинг", за партию "Голос" сейчас готовы отдать свои голоса 5,6% украинцев. Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля. Однако Конституционный суд рассмотрит представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским.

      Что известно о партии "Голос"?16 мая Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".

      Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина требует настоящих изменений, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Сейчас в партию "Голос" входят только 8 членов, однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он убеждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово многие состоятельные люди, которые получают свои доходы законным путем.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Партия Голос Святослав Вакарчук
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