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      Вакарчук пообіцяв здивувати списком "Голосу" та розповів про плани на коаліцію

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      Святослав Вакарчук очолить список партії "Голос"
      Святослав Вакарчук очолить список партії "Голос" / 24 канал

      Святослав Вакарчук обіцяє на з'їзді "Голосу" здивувати списком до Верховної Ради. Окрім того, його партія збирається працювати у коаліції лише з тими, хто розділяє її принципи.

      Сам Вакарчук очолить список цієї політичної сили на виборах до Верховної Ради, пише "Інтерфакс".

      Читайте також: За кого українці готові проголосувати на виборах до Ради: результати опитування

      За словами лідера "Голосу", це наразі єдиний номер, який він може назвати офіційно. Інші номери ще не вирішені.  Водночас Вакарчук запевнив, що старих облич у списку партії не буде.

      По багатомандатному округу – побачите. Наш список вас здивує. В хорошому сенсі,
      – додав музикант.

      Розповів Вакарчук і про роботу своєї сили у коаліції нової Ради. Вона, за його словами, може бути лише з тими, хто розділяє принципи "Голосу".

      "Партія "Голос", розуміючи усі виклики, готова до коаліції. Але тільки з тими силами, які повністю поділяють наші принципи", – пояснив її лідер.

      Вакарчук заявив, що партія не має наміру працювати в коаліції з політичними силами, які не згодні, що український вибір – це Європа. Не працюватиме з тими, хто захищатиме олігархів та не поділятиме правило "закон – один для всіх".

      По решті можна домовлятися,
      – додав він.

      Святослав Вакарчук також заявив, кандидати-мажоритарники від "Голосу" будуть не на всіх округах.

      "Ми не встигнемо за такий короткий проміжок часу знайти багато гідних людей. Але їх буде досить багато. У більшості округів ми будемо представлені", – сказав лідер політсили. 

      Так, серед мажоритарників від "Голосу" будуть львівський підприємець і меценат Ярослав Рущишин, в Тернопільській області – мер Заліщиків Алла Квач, в Хмельницькій області – активіст Віктор Артеменко.

      Лідер "Голосу" також додав, що для партії неприйнятні домовленості з іншими політичними силами про те, аби не висувати кандидатів для уникнення конкуренції на деяких окгругаг.

      Є питання в іншому. Якщо до кінця виборів бачиш, що твій кандидат не набирає достатньої кількості голосів, а кандидат прогресивної сили набирає, і якщо ти йому не допоможеш, то пройде якийсь шахрай, зрозуміло, що потрібно підставляти плече,
      – пояснив Вакарчук.

      Зазначимо, відповідно до опитування групи "Рейтинг", за партію "Голос" наразі готові віддати свої голоси 5,6% українців. Дострокові парламентські вибори мають відбутися 21 липня. Однак Конституційний суд розгляне подання 62 депутатів з вимогою визнати незаконним розпуск Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. 

      Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Партія Голос Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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