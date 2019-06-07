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      "Самопомич", "Голос" и "Сила людей" договорятся, чтобы разделить мажоритарные округа

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / Фото из открытых источников

      Объединение "Самопомич" договорится с демократическими силами "Голос" и "Сила людей", чтобы они выставили единых кандидатов по мажоритарным округам на выборах 21 июля.

      По этом заявил председатель партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Садовый призвал Вакарчука и Гриценко выставлять совместные кандидатуры на мажоритарных округах

      На вопрос, договорятся ли демократические силы – "Самопомич", "Голос" и "Сила людей", чтобы разделить мажоритарные округа, чтобы не конкурировать, Андрей Садовый ответил, что они должны это сделать.

      Мы не можем там выставить каждый по одному кандидату, потому что это глупость. Нужно смотреть, если есть профессиональный человек на округе, то его нужно поддержать. Я понимаю, что в этом есть интересы каждой партии, но должен быть здравый смысл,
      – сказал мэр Львова.

      Руководитель предвыборного штаба партии "Голос" Святослава Вакарчука Юлия Клименко подтвердила, что партии ведут постоянные переговоры со всеми демократическими силами.

      "В этом парламенте от 30 до 50 депутатов, которые реально имеют государственную позицию. Они могут иметь разные идеологии, но они должны получать поддержку партии. Мы решили, что наш список – это социальный лифт для молодежи и специалистов, которые могут зайти в политику", – добавила она.


      У кого есть шанс пройти в парламент согласно соцопросу

      К слову, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания началась еще 24 мая. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.

      Смотрите онлайн-трансляцию "Политическая анатомия":

       

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      Теги: Новости политики Парламентские выборы 2019 Андрей Садовой Новости Украины Партия Голос Самопомич
      Источник: 24 канал
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