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      "Самопоміч", "Голос" та "Сила людей" домовляться, щоб розділити мажоритарні округи

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Об'єднання "Самопоміч" домовиться з демократичними силами "Голос" та "Сила людей", щоб вони разом виставили єдиних кандидатів по мажоритарних округах на виборах 21 липня.

      По це заявив голова партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Садовий закликав Вакарчука і Гриценка виставляти спільні кандидатури на мажоритарних округах

      На питання, чи демократичні сили – "Самопоміч", "Голос" та "Сила людей" домовляться, щоб розділити мажоритарні округи, аби не конкурувати, Андрій Садовий відповів, що вони мусять це зробити.

      Ми не можемо там виставляти кожен по одному кандидату, бо це дурість. Потрібно дивитися, бо якщо є фахова людина на округу, то її потрібно підтримати. Я розумію, що в цьому є інтереси кожної партії, але має бути здоровий глузд,
      – сказав мер Львова.

      Керівниця передвиборчого штабу партії "Голос" Святослава Вакарчука Юлія Клименко підтвердила, що партії ведуть постійні переговори зі всіма демократичними силами.

      "В цьому парламенті є від 30 до 50 депутатів, які реально мають державницьку позицію. Вони можуть мати різні ідеології, але вони мають отримувати підтримку партії. Ми вирішили, що наш список – це соціальний ліфт для молоді та фахівці, які можуть зайти в політику", – додала вона.


      Хто має шанс пройти до парламенту згідно із соцопитуванням

      До слова, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія почалася ще 24 травня. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.

      Дивіться онлайн-трансляцію "Політична анатомія":

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Андрій Садовий Самопоміч Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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