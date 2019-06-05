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      Садовий закликав Вакарчука і Гриценка виставляти спільні кандидатури на мажоритарних округах

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      На 159 мажоритарному виборчому окрузі від "Самопомочі" у народні депутати балотуватиметься міський голова Глухова Мішель Терещенко.

      "Він має реальні шанси поховати політичну кар‘єру місцевого проросійського "барона" Андрія Деркача", – написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії Андрій Садовий.

      Водночас він повідомляє, що партія не буде висувати своїх кандидатів у народні депутати на всіх мажоритарних округах. "Будемо боротись там, де маємо реально сильних бійців. А таких вже кілька десятків".

      І звертається до інших проукраїнських демократичних партій – "Голос" та "Громадянська позиція" – спільно працювати на "мажоритарці".

      "Закликаю Святослава Вакарчука і Анатолія Гриценка не боротись один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Святослав Вакарчук Партія Голос Громадянська позиція Анатолій Гриценко
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