Садовий закликав Вакарчука і Гриценка виставляти спільні кандидатури на мажоритарних округах

На 159 мажоритарному виборчому окрузі від "Самопомочі" у народні депутати балотуватиметься міський голова Глухова Мішель Терещенко.

"Він має реальні шанси поховати політичну кар‘єру місцевого проросійського "барона" Андрія Деркача", – написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії Андрій Садовий.

Водночас він повідомляє, що партія не буде висувати своїх кандидатів у народні депутати на всіх мажоритарних округах. "Будемо боротись там, де маємо реально сильних бійців. А таких вже кілька десятків".

І звертається до інших проукраїнських демократичних партій – "Голос" та "Громадянська позиція" – спільно працювати на "мажоритарці".

"Закликаю Святослава Вакарчука і Анатолія Гриценка не боротись один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах".