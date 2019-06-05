Садовый призвал Вакарчука и Гриценко выставлять общие кандидатуры в мажоритарных округах

На 159 мажоритарном избирательном округе от "Самопомичи" в народные депутаты будет баллотироваться мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Он имеет реальные шансы похоронить политическую карьеру местного пророссийского "барона" Андрея Деркача", – написал на своей странице в Facebook лидер партии Андрей Садовый.

В то же время он сообщает, что партия не будет выдвигать своих кандидатов в народные депутаты на всех мажоритарных округах. "Будем бороться там, где имеем реально сильных бойцов. А таких уже несколько десятков".

И обращается к другим проукраинским демократическим партиям – "Голос" и "Гражданская позиция" – совместно работать на "мажоритарке".

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах".