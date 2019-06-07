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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Вакарчук озвучил свое отношение к замораживанию конфликта на Донбассе

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      Замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании, – Вакарчук
      Замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании, – Вакарчук / Getty images

      Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании.

      В основе сценария по возвращению оккупированного Донбасса под контроль Украины – успешное развитие контролируемых территорий, сказал он "Интерфаксу".

      Читайте также: Вакарчук пообещал удивить списком "Голоса" и рассказал о планах на коалицию

      Однако для этого, по словам Вакарчука, "необходимо прекратить огонь".

      Реалистичный сценарий возвращения Донбасса начинается с создания цветущего сада на контролируемой территории. А для этого нужно, чтобы по нему перестали стрелять "Грады", – отметил лидер "Голоса".

      Вакарчук считает, что замораживание конфликта и прекращение огня может стать промежуточным этапом урегулирования.

      "Безусловно. Чтобы начинать активно строить, нужно, чтобы танки не стреляли", – сказал он, отвечая на этот вопрос.

      Лидер "Голоса" отметил, что минские договоренности должны были стать инструментом, который позволил бы сделать "домашнюю работу" по развитию подконтрольных правительству территорий.

      Моя претензия к предыдущей власти в том, что она не выполнила свою домашнюю работу,
      – добавил Вакарчук.

      Кроме того, лидер "Голоса" убежден, что надо делать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее на благоприятных для Украины условиях. Однако те, кто рассказывают о точном способе ее завершения, говорят неправду.

      Что известно про партию "Голос"?16 мая Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".

      Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина требует настоящих изменений, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Сейчас в партию "Голос" входят только 8 членов, однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он убеждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Война на Донбассе Святослав Вакарчук Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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